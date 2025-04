Svegliarsi in forma e con energia: ecco la routine serale per stare meglio

Ascolta ora 00:00 00:00

Per svegliarsi al mattino energici la qualità del sonno e il ruolo della routine serale sono di fondamentale importanza.

Un sonno di qualità dipende dalla routine serale ed è un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo. Aiuta a riparare i tessuti e ad eliminare tossine e scorie in eccesso. Consente di fare il pieno di buonumore ed energia, utile per affrontare le proprie giornate con una marcia in più.

Perché è importante la routine serale

È indispensabile la sera impostare una routine che sia preziosa per rilassarsi, conciliare al meglio il sonno e fare il pieno di energie positive. Ciò che svolgiamo e a cui ci dedichiamo nelle ultime ore della giornata inevitabilmente influenzerà la qualità delle prime ore del mattino.

Questo tipo di routine è il modo migliore per creare una serie di abitudini il cui effetto benefico goderne non solo durante la notte con un riposo migliore ma anche per il giorno seguente, al risveglio.

Quali sono le abitudini di una routine serale benefica

Scopriamo insieme quali sono le abitudini che non dovrebbero mai mancare nella propria routine serale per un risveglio benefico in cui ritrovarsi pieni di energia:

- cenare almeno due ore prima di andare a letto: è un’abitudine consigliata da molti nutrizionisti per dare all’organismo il tempo necessario per attivare una efficiente digestione in modo da non coricarsi troppo appesantiti. Sdraiarsi poco dopo aver cenato infatti aumenta inoltre la predisposizione ad andare incontro ad episodi di reflusso gastrico che rischia di rendere il sonno notturno irrequieto. L’ideale sarebbe cenare entro le ore 20 e consumare cibi leggeri non troppo ricchi di grassi;

- stabilire un orario fisso per coricarsi: aiuta il cervello ad impostare una routine naturale. L’organismo in questa maniera non subisce traumi nel cambiare il proprio naturale ciclo sonno- veglia in modo da svegliarsi al mattino energici, concentrati e performanti;

- evitare i dispositivi elettronici: almeno un’ora prima di andare a letto è opportuno stare lontani dagli schermi luminosi di smartphone, tablet e pc perché la loro luce blu tende a inibire la produzione di melatonina. Così facendo il cervello invece di spegnersi si riattiva rischiando così di fare fatica ad addormentarsi rischiando di causare diversi risvegli notturni;

- svolgere un’attività piacevole: un’ora prima di andare a letto dedicarsi a ciò che ci fa star bene calma il sistema nervoso autonomo consentendo all’organismo di ridurre i livelli di cortisolo, il famigerato ormone dello stress. Tra le attività piacevoli consigliate da svolgere la sera vi è la lettura di un libro che rilassa la mente e riduce il tempo impiegato ad addormentarsi. Naturalmente il consiglio è leggere un libro cartaceo per evitare l’esposizione agli schermi;

- fare meditazione o yoga: sono attività che aumentano la capacità di controllo dalla mente scacciando via i pensieri negativi e alleviando stress e tensioni. Stimola la produzione naturale di melatonina e consente di creare uno stato di serenità nel quale immergersi per fare il pieno di energie positive in grado di accompagnarci anche al risveglio;

- bere una tisana rilassante: da quella a base di camomilla, passiflora, biancospino o canapa dagli effetti distensivi e rilassanti numerose sono le varietà di tisane da sorseggiare la sera prima di andare a letto. Oltre a conciliare il sonno molte svolgono anche un’azione digestiva e depurativa che disintossica efficacemente l’organismo;

- rendere la

: l’ambiente della camera da letto ha un impatto notevole sulla qualità del sonno. La temperatura ideale da impostare è tra i 15 e i 19 gradi. Limitare esposizioni a luci e rumori.