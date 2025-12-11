La tisana che secondo l'antica medicina cinese contrasta l'influenza: ha 4 ingredienti e si beve al mattino

Quando l’influenza ci mette k.o. tanto da farci sentire privi di energia l’antica medicina cinese raccomanda di bere una tisana con quattro ingredienti preziosi dalla potente azione antinfiammatoria.

Questi mixati tra loro sono in grado di apportare tanti benefici all’organismo. Ci consentono di affrontare anche le giornate più difficili come quelle in cui si è a letto con l’influenza in maniera diversa. Gli ingredienti in questione sono tè verde, zenzero, curcuma e cannella. L’infusione di questi quattro ingredienti risale alle antiche pratiche di benessere orientali.

Perché bere la tisana antinfiammatoria

Bere al mattino una tisana antinfiammatoria è considerato un toccasana per il sistema immunitario. È in grado inoltre di attivare il metabolismo contribuendo ad eliminare i grassi in eccesso. Svolge una potente azione disintossicante che permette di eliminare scorie e tossine.

L’azione antiossidante dei suoi ingredienti aiuta a contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo che a lungo andare provoca infiammazioni croniche dannose per la salute dell’organismo. In particolare il tè verde aiuta a combattere l’azione di virus e batteri in caso di infezioni alle vie respiratorie. Stimola la circolazione ematica e contribuisce a rigenerare le cellule dell’organismo prevenendo gli effetti dello stress ossidativo.

3 ingredienti che non devono mancare oltre al tè verde

Lo zenzero inoltre allevia la nausea e l’inappetenza tipica dello stato influenzale oltre a mantenere alte le difese immunitarie. La curcuma grazie alla sua azione antinfiammatoria aiuta a ridurre la percezione del dolore alle ossa e ai muscoli. In caso di influenza accompagnata da raffreddore la cannella favorisce l’idratazione e dona un sollievo da gola arrossata e alla tosse persistente. Allevia anche il dolore articolare e muscolare.

Perchè si beve al mattino

Questo tipo di tisana andrebbe bevuto al mattino. Dona un senso di sazietà tanto da contrastare la voglia di spuntini nel corso della mattinata. È quindi un’alleata della dieta finalizzata al dimagrimento. Berla al risveglio permette di fare il pieno di energia. Berla a con una certa regolarità e non solo quando si ha l’influenza permette di rinforzare il sistema immunitario a lungo termine.

Che sapore ha

Il suo sapore è gradevole anche la preparazione risulta abbastanza semplice. Se ne può preparare una brocca da conservare in frigo per tutta la settimana. Risulta gradevole anche berla fredda ma calda secondo la medicina cinese amplifica i benefici salutari.

Quali sono altri suoi benefici

Può tramutarsi in un vero e proprio rituale di benessere da ripetere

ad ogni inizio giornata e da concedersi per prendersi cura di sé in quanto è un vero e proprio boost di energia e antiossidanti preziosi. Utile anche soprattutto alle donne per alleviare i dolori legati al ciclo mestruale.