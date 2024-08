Esposizione solare: 3 categorie di cosmetici da evitare prima di prendere il sole

Ascolta ora 00:00 00:00

Una carnagione fresca e luminosa, senza rughe o linee sottili, senza macchie è l'obiettivo di ogni stagione, ma la routine di cura della pelle in estate deve cambiare. Quando ci si espone al sole, alcuni ingredienti possono diventare il nostro peggior nemico. Quali prodotti sono coinvolti? Quali sono i rischi? Vediamo la loro compatibilità con l'esposizione al sole.

Prima di qualsiasi esposizione ai raggi solari, sono necessarie alcune precauzioni: protezione solare ad alto indice, occhiali che filtrino adeguatamente i raggi UV o anche un cappello sono tra le classiche istruzioni per proteggersi dagli effetti dannosi del sole, ma bisogna assolutamente adottare altre misure. In particolare quelli riguardanti i cosmetici.

1. Profumi e dopobarba

Alcuni prodotti dovrebbero essere evitati prima di rilassarsi in spiaggia o in piscina. Evitate quindi di indossare il profumo prima di esporvi al sole. I profumi contengono componenti fotosensibilizzanti. Al sole alcune molecole si trasformano sotto l'effetto dei raggi UV e diventano dannose.

Perchè evitarli

Rischiamo brutte scottature, vesciche o addirittura macchie iperpigmentate. Questo non significa rinunciare del tutto al profumo nei mesi estivi ma semplicemente avere l’accortezza di non vaporizzarlo sulle parti del corpo più sensibili, scoperte ed esposte al sole.

Inoltre, spruzzare profumo o dopobarba sul petto e sul collo ed esporsi al sole può causare una condizione della pelle chiamata Poichilodermia di Civatte, una dermatosi cronica, dovuta a prolungate esposizioni solari, caratterizzata dalla comparsa di fini capillari dilatati su collo e décolleté, che danno un caratteristico aspetto screziato e rossastro alla pelle. La soluzione migliore è utilizzarlo di sera oppure sui vestiti.

2. Prodotti per peeling o esfoliazione

Un altro prodotto da evitare è il peeling a base di acidi. Eliminando le cellule morte rendiamo la pelle più sottile e quindi più vulnerabile. Se la pelle è spessa si forma una barriera protettiva, se la affiniamo e assottigliamo può diventare più sensibile e reattiva. Controlliamo attentamente la composizione di alcuni prodotti. Evitiamo creme a base di acido glicolico, acidi della frutta che promettono di eliminare le cellule morte. Niente scrub granulare né corpo né viso per non irritare e "graffiare" la pelle. Ovviamente le sedute di peeling chimico dal dermatologo e medico estetico sono da evitare prima delle vacanze.

Perchè evitarli

La pelle esfoliata diventa estremamente sensibile al sole, il che comporta il rischio di gravi scottature o addirittura ustioni. Le sostanze utilizzate nei peeling sono infatti fotosensibilizzanti e risulta chiaro come, soprattutto nei soggetti con fototipo più scuro, possano aumentare il rischio di iperpigmentazioni post-infiammatorie, soprattutto in questa stagione che vede il sole come protagonista assoluto.

3. Prodotti a base di retinolo

Infine, l'ultima categoria di cosmetici da vietare prima dell'esposizione al sole: i prodotti a base di retinolo. Questo principio attivo aiuta a combattere le rughe, ad illuminare la carnagione o addirittura a levigare l'epidermide.

Quando evitarli e quando applicarli

Se in inverno non dà problemi, in estate è meglio lasciarlo da parte perchè può essere un sensibilizzatore fotografico. Abbiamo davvero bisogno di riservarla per i periodi in cui manca la luce, quindi interromperla in estate o in inverno se si ha intenzione di andare in montagna e lì splende il sole. Se però non si vuole rinunciare al retinolo anche durante la bella stagione, è meglio farlo con attenzione.

Sarebbe meglioe, di giorno, seguito da una protezione solare molto alta. Con questo protocollo si eviterà qualsiasi rischio di problema alla pelle per l'autunno.