Vitamina B6: perché è essenziale per energia e benessere

Per mantenere un corpo sano e un colorito radioso, non bisogna sottovalutare l'importanza delle vitamine. Tra queste, la vitamina B6 merita tutta la nostra attenzione. Questo oligoelemento svolge un ruolo importante in molti processi biologici: produzione di energia, regolazione ormonale, funzionamento del sistema nervoso e immunitario. Una vitamina essenziale per la nostra longevità.

Che cos'è la vitamina B6

La vitamina B6, detta anche piridossina, è una vitamina idrosolubile , ovvero si scioglie in acqua, a differenza delle vitamine liposolubili. Fa parte del gruppo delle vitamine del gruppo B, che sono numerose e coinvolte in vari processi metabolici. Non viene sintetizzato dall'organismo, deve essere fornito tramite l'alimentazione.

Fortunatamente, è presente in molti alimenti, sia di origine animale che vegetale, per cui è facile assumerne una quantità sufficiente ogni giorno. Alcune persone possono soffrire di carenze e in questo caso possono essere necessari degli integratori alimentari, ma sempre sotto controllo medico.

Ruolo fondamentale nel metabolismo

La vitamina B6 svolge un ruolo cruciale nel metabolismo delle proteine , dei carboidrati e dei lipidi. Infatti, aiuta l'organismo a trasformare questi macronutrienti in energia . Questa vitamina è quindi essenziale per sentirsi in forma, soprattutto nei periodi di particolare attività, quando l'organismo necessita di una fonte costante di energia per affrontare la vita di tutti i giorni.

La vitamina B6 è essenziale anche per mantenere livelli di energia ottimali durante una dieta , che a volte può portare a un calo di forze oppure a stanchezza, è quindi fondamentale mantenere un regime alimentare equilibrato anche durante una dieta ipocalorica, per soddisfare il fabbisogno di questa vitamina.

È una vitamina antistress

Oltre al suo ruolo nel metabolismo energetico, questo nutriente regola anche il sistema nervoso.

La vitamina B6 è coinvolta nella sintesi di neurotrasmettitori come la serotonina, il GABA e la dopamina, il che le conferisce un ruolo fondamentale nella gestione dello stress e dell'ansia. Nei periodi di stress, un buon apporto di vitamina B6 può quindi aiutare a ridurre la stanchezza e a gestire meglio questi periodi difficili. Si consiglia inoltre di abbinarlo ad altri nutrienti che aiutano a combattere lo stress, come magnesio , omega-3, vitamine B9, B12 , C, E e D.

Essenziale per prevenire l'anemia

La vitamina B6 è essenziale per la formazione dei globuli rossi . Aiuta a prevenire disturbi come l’anemia , caratterizzata da una bassa concentrazione di emoglobina. L'anemia si manifesta con notevole affaticamento, mancanza di respiro e pallore della pelle .

La vitamina B6 aiuta quindi a ottimizzare la circolazione sanguigna e l’ossigenazione dei tessuti. È quindi particolarmente utile per chi soffre di stanchezza persistente o sintomi di anemia.

Vitamina B6 nelle donne: perché supporta l'attività ormonale?

Per le donne, la vitamina B6 è un vero e proprio supporto per quanto riguarda l’attività ormonale. Aiuta a regolare gli ormoni come l'estrogeno e il progesterone e ciò aiuta a limitare i sintomi legati al ciclo mestruale o alla menopausa , come vampate di calore, dolori mestruali o irritabilità. Durante il periodo premestruale, la vitamina B6 può essere utile per limitare gli effetti della sindrome premestruale (PMS) e migliorare l'umore.

Un nutriente che ha benefici per la pelle, i capelli e le unghie

La vitamina B6 svolge anche un ruolo nella salute della pelle, dei capelli e delle unghie. È coinvolto nel metabolismo delle proteine ​​e aiuta nella sintesi degli amminoacidi , elementi essenziali nella formazione della cheratina , una proteina indispensabile per la crescita dei capelli e per la forza delle unghie. Partecipa inoltre alla produzione di collagene, che aiuta a mantenere l'elasticità e la compattezza della pelle.

La carenza di vitamina B6 può manifestarsi con pelle secca , capelli fragili o perdita eccessiva di capelli, è quindi un prezioso alleato per mantenere un aspetto giovane e sano.

Dieta: come prevenire la carenza di vitamina B6?

Una dieta varia ed equilibrata è generalmente sufficiente per evitare carenze di vitamina B6 e la buona notizia è che la vitamina B6 è presente in molti alimenti, il che limita il rischio di carenza.

È particolarmente presente in:

carni : frattaglie, pollo, tacchino, manzo, maiale;

pesce : salmone, tonno, trota, sardine, merluzzo;

latticini: latte, formaggi, ecc.

legumi : lenticchie, ceci, fagioli;

cereali integrali : avena, quinoa, riso integrale, orzo;

frutta : banana, avocado, papaya, uva spina, prugne;

verdure a foglia o a radice : spinaci, peperoni, patate con buccia;

frutta secca e noci : mandorle, noci, albicocche secche, uvetta.

È importante dare priorità agli alimenti ricchi di vitamina B6 durante tutto l'anno, poiché questa vitamina non può essere immagazzinata dall'organismo e alla fine viene eliminata attraverso le urine.

Integratori alimentari: quando utilizzarli?

Sebbene la maggior parte delle persone non abbia bisogno di integratori alimentari, in alcune situazioni possono verificarsi carenze di vitamine e minerali. La carenza di vitamina B6 può verificarsi in caso di dieta sbilanciata, portando a disturbi come anemia o disturbi neurologici. In questi casi, si può prendere in considerazione l'integrazione.

I soggetti maggiormente esposti a questo rischio di deficit sono:

persone di età superiore ai 65 anni ;

persone troppo magre (BMI < 19);

persone obese ;

persone con una dieta sbilanciata o che seguono una dieta specifica o restrittiva ;

vegetariani e vegani ;

persone che soffrono di disturbi alimentari (DA): anoressia , bulimia, bigoressia, ecc.;

persone che praticano sport intensivo ;

donne incinte o che allattano ;

persone con stili di vita particolarmente impegnativi .

In questi casi si consiglia di consultare un professionista sanitario per adeguare l'assunzione tramite integratori, che devono essere assunti temporaneamente e sotto stretto controllo medico. Aggiungiamo che questi prodotti non possono sostituire uno stile di vita sano.

Carenza di vitamina B6: quali sintomi dovrebbero indurre a consultare un medico?

Se si manifesta uno o più dei seguenti sintomi, è meglio consultare un medico, poiché potrebbe trattarsi di una carenza di vitamina B6:

Stanchezza e debolezza : questi sintomi sono spesso il risultato di un'anemia legata alla carenza di vitamina B6.

Problemi della pelle: dermatite seborroica, acne, pelle secca : possono presentarsi anche screpolature nella bocca e sulle labbra.

Cambiamenti di umore: depressione , ansia , irritabilità

Formicolio , intorpidimento : i disturbi neurologici legati a una carenza di vitamina B6 possono portare a crisi epilettiche insolite.

Perdita di capelli e unghie fragili.

Crampi , dolore e debolezza muscolare.

Infezioni frequenti.

Lingua gonfia e rossa (glossite).

Mestruazioni irregolari (nelle donne).

Il medico può verificare una carenza di vitamina B6 tramite un esame del sangue che misuri la concentrazione di piridossal-5'-fosfato (PLP) , la forma attiva della vitamina. Inoltre, se è presente anemia, in particolare con sintomi neurologici o cutanei caratteristici, il medico potrebbe sospettare una carenza di vitamina B6, sebbene l'anemia possa anche derivare da altre cause, come la carenza di ferro o di vitamina B12 .

Compresse di vitamina B6: attenzione al sovradosaggio

Sebbene la vitamina B6 sia idrosolubile (vale a dire che viene eliminata attraverso l'urina se assunta in dosi superiori alle necessità dell'organismo), un'integrazione eccessiva può causare effetti collaterali come disturbi nervosi o digestivi . “Dosi troppo elevate di vitamina B6 possono causare intorpidimento degli arti inferiori (piedi, gambe) oltre a problemi digestivi. È quindi fondamentale rispettare le dosi consigliate per questi prodotti e consultare uno specialista prima di iniziare il trattamento.

Qual è il fabbisogno giornaliero di vitamina B6?

Bambini (prima di 1 anno) :

0-6 mesi: 0,1 mg/giorno

7-12 mesi: 0,3 mg/giorno

Bambini :

1-3 anni: 0,5 mg/giorno

4-8 anni: 0,6 mg/giorno

9-13 anni: 1,0 mg/giorno

Adolescenti e adulti :

Adolescenti (14-18 anni): 1,2-1,3 mg/giorno

Adulti (19-50 anni): 1,3 mg/giorno

Uomini di 50 anni e oltre: 1,7 mg/giorno

Donne di 50 anni e oltre: 1,5 mg/giorno

Donne incinte e che allattano :

Donne in gravidanza: 1,9 mg/giorno

Allattamento: 2,0 mg/giorno