Benvenuta pizza al taglio. La Roma che piace a Milano

La pizza al taglio è una tradizione tipicamente romana che negli ultimi anni ha trovato un certo seguito a Milano, come molti format ristorativi capitolini. Non va confusa con la pizza in teglia, quella «à-la-Spontini», per intenderci, che è grande, tonda, alta e tagliata in fette di ampiezza predefinita. La versione romana è sempre in teglia, ma grande e rettangolare, piuttosto croccante, e tagliata al momento in pezzi di dimensione variabile, a seconda della fame del cliente. È anche molto variabile nel topping, e oltre alle versioni classiche si presta a versioni gourmet come da magistero del grande Gabriele Bonci. Ecco le insegne meneghine specializzate.

Pizzottella Tra le più consigliabili, se non altro perché con il Dna romano garantito. Il pizzaiolo è Jacopo Mercuro, di 180g Pizzeria Romana nella capitale. L'imprenditore David Ranucci, il ras della cucina romana a Milano (Giulio Pane e Ojo, Abbottega, Casa Tua, la panineria Cirioletta), tutti in zona Porta Romana (Pizzottella è al numero 8 di via Muratori). La specialità sono le pizze con Carbonara, Gricia, Amatriciana, poi la Doppia Mortazza, la Alici e stracciatella, la Cicoria ceci e pomodori secchi. Si porta via o si mangia sul posto, in un suggestivo spazio tutto mattoni a vista.

Alice Una catena che è diventata un'istituzione a Milano e in tutta Italia. Aperta a Roma nel 1989, negli anni si è diffusa anche a Milano con decine di insegne in tutti i quartieri, un successo dovuto alla golosità dei topping ma anche alla leggerezza, dovuta anche alla presenza davvero ridotta di lievito (2,5 g di lievito ogni kg di impasto) che rende l'impasto molto ossigenato e digeribilissimo. Il procedimento, con lievitazione per 24 ore a temperatura controllata, ricorda quello del pane artigianale, la cottura in teglia nel forno elettrico. Gusti piuttosto tradizionali, oltre alle classiche la Cacio e pepe, la Patate e salsiccia, la Zucca lardo e noci.

Rom'Antica

Un'altra catena capitolina, questa diffusa solo nel Centro-Nord e una decina di indirizzi a Milano (e altri nell'hinterland). Pizze classiche (Margherita, Marinara, Diavola), alla romana (Gricia, Puntarelle e mortadella, Puttanesca, Ripiena patate e porchetta) e stagionali (Zucca, gorgonzola e noci, Broccoletti e salsiccia, Patate, catalogna e provola affumicata).

La Farcita In viale Abruzzi 25 un'altra insegna ad alto tasso di romanità: la pizza in teglia è vendita a 17 euro la teglia un solo gusto, 18 per due gusti (Amatriciana, Rossa, Speck e pere, Ortolana) e 30 per la teglia di pizza farcita (Porchetta e patate, Salsiccia e cicoria, Medioriente).

Trapizzino Non è esattamente una pizza al taglio, ma il «trapizzino» inventato una ventina di anni fa a Roma da Stefano Callegari merita di essere citato perché si tratta di un angolo di pizza bianca aperto e riempito di piatti culto della cucina romana, dalla Polpetta al sugo al Pollo alla cacciatora, dalla Trippa alla romana alla Coda alla vaccinara. A Milano tre sedi ai Navigli, in via Marghera e in Porta Romana.

Davide Longoni L'uomo che ha reinventato l'arte bianca a Milano vanta numerosi punti vendita in tutta la città ma è in quello al Mercato Centrale, nell'ala sinistra della stazione centrale (per chi ha i binari davanti) che propone delle teglie di pizza al taglio di ottima qualità anche se di impostazione più milanese che romana.

Princi Sei negozi a Milano, altri nel resto del mondo per questo brand storico

dell'arte bianca in città (nel 2026 compirà 40 anni). Spesso accusato di avere prezzi troppo alti, propone comunque must come la pizza parmigiana. E qualche volta all'happy hour la pizza del giorno diventa stuzzichino a volontà.