"Mio figlio...". Sharon Stone e il retroscena sulle scene hot di Basic Instinct

C'è un retroscena inedito legato al film cult Basic Instinct, che ha reso celebre Sharon Stone in tutto il mondo. La pellicola del 1992, diretta da Paul Verhoeven, ha rappresentato il punto di svolta nella carriera dell'attrice americana e la famosa scena sexy dell'interrogatorio è stato il passaggio principale. Da una parte l'ha resa una icona, ma dall'altra l'ha penalizzata nella vita privata. A causa di quella scena, infatti, la Stone ha perso la custodia del figlio Roan, il primo dei tre bambini adottati dalla diva americana.

Sharon Stone, che di recente ha perso il fratello morto per un infarto, ha raccontato l'inedito retroscena durante il podcast "Table for Two" e ha spiegato come il thriller erotico abbia condizionato la sua vita privata negli anni Novanta. Ai Golden Globe del 1993 venne derisa per il suo ruolo in Basic Instinct, considerato eccessivo e volgare, e poco dopo perse la causa per la custodia del primogenito.

L'umiliazione dei colleghi

Nella lunga chiacchierata Sharone Stone ha ricordato l'uscita della pellicola girata con Michael Douglas come un momento cruciale. Alla premiazione dei Golden Globe, dove compariva tra i candidati al premio per l'interpretazione proprio in Basic Instinct, in sala risero quando il suo nome venne letto sul palco insieme a quello di altre attrici in lizza per la statuetta. " È stato orribile. Ero umiliata. Qualcuno ha idea di quanto sia stato difficile recitare quella parte? Quanto sia stato straziante e spaventoso?", ha rivelato la diva di Hollywood, proseguendo: "Cercare di portare avanti questo film complesso che stava rompendo tutti i confini e contro cui tutti protestavano. Ho fatto il provino per mesi e hanno offerto a altre tredici persone la parte e ora state ridendo di me. Volevo solo scomparire ". Negli anni '90 la pellicola di Verhoeven fece molto scalpore. Nonostante il successo, il film sollevò molte critiche a causa delle scene di sesso violento e nel mirino finì soprattutto il personaggio interpretato dalla Stone, lontano dai canoni femminili del tempo.

Il divorzio e l'addio al figlio