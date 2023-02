Prima il tumore, poi la morte choc del fratello. Il dramma di Sharon Stone

Alla malattia si aggiunge il lutto. Il momento che Sharon Stone sta vivendo è dei più drammatici. Dopo avere annunciato al mondo di avere un tumore, per il quale si sta curando, l'attrice ha dovuto dare un'altra dolorosa notizia ai suoi fan, quella della morte del fratello Patrick Joseph Stone. L'uomo, 57 anni, fratello minore dell'interprete di Basic Instinct è deceduto in seguito a un attacco di cuore.

L'attrice dà la notizia sui social

" Questo messaggio è per confermare che ieri abbiamo perso mio fratello, Patrick Joseph Stone, per un attacco di cuore", ha detto Sharon Stone in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. L'attrice ha poi spiegato che il fratello era il padre del piccolo River, suo nipote scomparso due anni fa a soli 11 mesi per una insufficienza multiorgano causata da una sepsi: "Sì, è l'uomo che era il padre di River che abbiamo perso l'anno scorso a 11 mesi. Gli sopravvivono sua moglie Tasha, suo figlio Hunter e sua figlia Cailee ".

Come riportato i siti americani, Patrick Joseph Stone è morto domenica 12 febbraio in Pennsylvania in seguito a un attacco cardiaco causato da una malattia congenita, ma non è chiaro se l'uomo sia stato portato in ospedale o sia deceduto nella sua abitazione. Con il volto provato dalla malattia recentemente scoperta e solcato dalle lacrime, Sharon Stone ha ricordato gli ultimi difficili anni vissuti: la pandemia, la malattia del nipote di pochi mesi (che la costrinse a lasciare Venezia durante la Mostra) per il quale chiese ai suoi follower di pregare. E poi ancora la scoperta del tumore e infine il decesso del fratello.

Il ricordo commosso della cognata