Attenzione agli sms truffa: come proteggere i tuoi dati da tentativi di phishing

Una delle truffe digitali più comuni oggi in circolazione sfrutta l’invio di sms per rubare dati sensibili legati ai conti correnti. Questi messaggi avvertono che la carta di credito è stata bloccata o che è stato rilevato un accesso fraudolento, creando un senso di urgenza. In molti casi, viene chiesto di seguire un link per risolvere immediatamente il problema. È proprio questo il meccanismo della truffa: convincere le vittime a cliccare sul link e inserire i propri dati, che finiranno nelle mani sbagliate. Le banche e le istituzioni finanziarie, come Nexi, non inviano mai messaggi sms in cui si richiede di seguire un link per risolvere una presunta emergenza. In effetti, questi enti non comunicano mai via messaggio in maniera così urgente o allarmante. Quando si ricevono un sms di questo tipo, è quasi sempre una truffa. Ecco come non caderci.

Come riconoscere il tentativo di phishing

Un modo semplice per riconoscere il tentativo di phishing è analizzare il link incluso nel messaggio. I truffatori cercano di imitare i siti ufficiali, ma se guardiamo con attenzione il nome del dominio, ci accorgiamo che non corrisponde mai esattamente a quello dell’istituzione che affermano di rappresentare. Per esempio, se il link termina con un dominio come “nexi.xxx.it” invece di “nexi.it”, possiamo essere certi che si tratta di un sito fasullo. Questi link portano a pagine create ad hoc per raccogliere informazioni personali, come le credenziali di accesso o i numeri delle carte di credito.

Come proteggersi

Il modo migliore per proteggersi da queste truffe è evitare di cliccare su qualsiasi link contenuto nel messaggio, anche se il testo sembra convincente. Nessuna banca o istituzione finanziaria, infatti, chiederà mai di agire in modo così repentino e con il rischio di inserire dati sensibili in un sito non sicuro. In caso di dubbi, è sempre preferibile contattare direttamente la banca o l’ente di pagamento tramite i canali ufficiali, come il numero verde o l’app mobile.

La regola fondamentale

Infine, se si riceve un messaggio sospetto, la cosa migliore da fare è eliminarlo immediatamente, anche dalla memoria del telefono, senza lasciarvi tentare dalla possibilità di risolvere un problema che in realtà non esiste.

La regola fondamentale è semplice: se non sei sicuro della provenienza del messaggio, non cliccare, non rispondere e non seguire le istruzioni. Prevenire è meglio che curare, e un po' di attenzione in più può fare la differenza tra mantenere al sicuro i propri dati e cadere in una trappola.