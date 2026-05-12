Autovelox, la mappa e i giorni dei controlli su strade e autostrade

Continuano i controlli serrati sulle strade lombarde, che saranno costantemente monitorate dall'occhio vigile degli autovelox, fissi e mobili. Si tratta dell'unico modo, infatti, per tutelare i cittadini e garantire la sicurezza stradale, dato che la presenza di rilevatori di velocità scoraggia gli automobilisti dal commettere pericolose violazioni.

Le autorità locali hanno fatto sapere dove saranno posizionati gli autovelox mobili durante la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio. I dispositivi si troveranno sia sulle strade statali che sulle autostrade e saranno accompagnati anche dai rilevatori fissi e da quelli mobili in dotazione della polizia locale.

Nelle autostrade i controlli sono affidati ai rilevatori con sistema Tutor, capace di registrare la velocità media con cui viaggia un veicolo. Altri strumenti impiegati dalla polizia stradale sono gli autovelox 104/C, 105 e 106 e i teletaser Trucam. Chiaramente adesso valgono le nuove disposizioni in auge dal 30 novembre scorso, secondo le quali solo i dispositivi registrati nell'elenco ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possono emettere multe considerate valide. Tutti gli altri dispositivi, infatti, devono essere spenti. Mentre si dibatte ancora su approvazione e omologazione, il mistero ha diramato una circolare rivolta a Comuni e Prefetti nella quale ribadisce che l'omologazione può non essere considerata per la validità dei dispositivi.

Le autorità, in ogni caso, si rivolgono ai cittadini e invitano tutti a rispettare i limiti di velocità, che sono i seguenti:

In autostrada è consentita una velocità fino a 130 km/h, che scendono a 110 in caso di maltempo;

Nelle strade extraurbane principali il limite è di 110 km/h, che diventano 90 km/h con maltempo;

Nelle strade extraurbane secondarie e locali, il limite è di 90 km/h;

In città, il limite è di 50 km/h, che possono salire a 70 km/h in alcuni tratti.

Per i trasgressori sono previste sanzioni tra i 42 e i 173 euro se si supera il limite di 10 km/h. Più si supera il limite, maggiore sarà l'entità della sanzione. Tra i 10 e i 40 km/h in più rispetto al limite, infatti, si rischia una multa tra i 173 e i 695 euro, con tanto di decurtazione di 3 punti dalla patente. Con trasgressioni superiori si arriva anche a sanzioni di 3.389 euro con decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da sei a dodici mesi (in caso di oltre 60 km/h).

Per quanto concerne i controlli relativi al periodo indicato, nel corso della giornata di oggi – martedì 12 aprile, gli autovelox saranno presenti sulla strada statale 629 del Lago di Monate (Varese) e sulla strada provinciale 169 Carvico - Brivio (Bergamo).

Nella giornata di domani, mercoledì 13, l'autovelox sarà sulla strada provinciale 342 Briantea (Bergamo). Giovedì 14 aprile i controlli saranno sulla strada statale 629 del Lago di Monate (Varese) e sulla strada provinciale 169 Carvico - Brivio (Bergamo).