Black Friday 2023: data inizio, durata e dove acquistare online

Il Black Friday 2023 è alle porte e i negozi online e quelli fisici si stanno preparando per formulare offerte vantaggiose. Una tradizione nata negli anni Sessanta del secolo scorso negli Stati Uniti d’America e che con il tempo ha raggiunto ogni latitudine.

La capillarità e le capacità di marketing di Amazon hanno contribuito a creare una sorta di antonomasia tra il colosso di Seattle e il Black Friday ma, in realtà, partecipano alle offerte anche altre imprese e non soltanto online.

Ecco cosa c’è da sapere sul Black Friday e come fare acquisti davvero vantaggiosi.

Che cosa è il Black Friday

Tecnicamente è una giornata di sconti e offerte che segue il giorno del ringraziamento, ricorrenza tutta americana che viene festeggiata il quarto giovedì del mese di novembre e questo spiega perché non viene celebrato il medesimo giorno ogni anno.

Le origini del “venerdì nero” non sono del tutto note e diverse correnti di pensiero associano la nascita del Black Friday a diverse occorrenze e ricorrenze. Fatto sta che, definitivamente esploso durante gli anni Ottanta, ha rapidamente preso piede fino a diventare un evento planetario.

Il Black Friday non va confuso con il Cyber Monday, tipicamente celebrato il lunedì che segue il venerdì nero e – almeno in origine – dedicato alle offerte nel mondo dell’elettronica. Un evento, il Cyber Monday, che si accavalla al Black Friday sancendone – anche in questo caso soltanto sulla carta – la fine.

Quando inizia il Balck Friday 2023

Il giorno del ringraziamento sarà il 23 novembre, ne consegue che il Balck Friday cadrà il 24 novembre. Questo però vale soltanto in linea teorica perché i merchant online e i negozi fisici (soprattutto le catene) si stanno dando un gran daffare per formulare offerte vantaggiose capaci di attrarre i clienti, soprattutto considerando che il Natale è a una manciata di settimane e c’è chi si porta avanti con i regali da fare a familiari, parenti e amici.

Al di là delle date ufficiali, il Black Friday inizia diversi giorni prima.

Durata e fine delle offerte del Black Friday

I giorni 17 novembre, 24 e 27 novembre sono i giorni clou ma, considerando le tante offerte preparate da commercianti e piattaforme ecommerce, si può sostenere che il Balck Friday copra la maggior parte del mese dei morti.

Amazon costituisce un’eccezione, perché fa iniziare il Black Friday una settimana in anticipo, ovvero il 17 novembre, con diversi prodotti scontati i cui prezzi si allineano suppergiù a quelli proposti il 24 novembre, il giorno in cui le offerte toccano l’apice.

Insomma, il 24 novembre è l’evento principale attorno al quale i commercianti creano eventi paralleli.

Dove acquistare online per il Black Friday

Fare una mappa dei merchant online che propongono prezzi vantaggiosi è proibitivo, ci limitiamo quindi a seguire le orme di quelli più grandi, a cominciare da Amazon che ha contribuito a esportare ovunque la tradizione del venerdì nero.

Il Black Friday di Amazon, come detto, inizia venerdì 17 novembre arrivando all’apogeo il 24 novembre, continuando poi anche durante il fine settimana successivo, con un numero crescente di offerte preparate dai tanti venditori che si avvalgono della piattaforma e che terminano con il Cyber Monday.

Impossibile contare le offerte perché i venditori che hanno scelto Amazon sono migliaia, è ovvio però che si scatenerà una guerra al prezzo più basso ed è per questo motivo che sarà necessario prendersi un po’ di tempo in più per valutare tutti gli sconti a disposizione.

C’è poi Unieuro che sul proprio sito web e mediante volantini comincia con ampio anticipo a rendere note le offerte che ha preparato. Smartphone e tv sono le star degli sconti, ma gli sconti si estendono a molti dei prodotti in vendita.

Rimanendo nel regno della grande distribuzione, Mediaworld non si tira indietro e accetta la sfida del Balck Friday proponendo una vasta gamma di prodotti con sconti di grossa entità (si trovano prezzi abbattuti fino al 50-60%). Anche in questo caso la telefonia mobile ha le luci della ribalta puntate contro.

I produttori di smartphone si buttano nella mischia, tant’è che Samsung, Xiaomi e OnePlus lasciano ampio spazio alle offerte sui rispettivi siti web. Altrettanto vale per i marchi più noti di qualsivoglia categoria merceologica come, per esempio, Adidas, Braun, Sony e Dyson.

Black Friday Amazon, perché conviene

Perché Amazon riunisce venditori di tutto il mondo e si distingue per la serietà del proprio servizio clienti, oltre a garantire consegne rapide e una politica sui resi elastica e attendibile.

La possibilità di creare liste dei desideri è un buon metodo per coinvolgere amici e parenti sia per esprimere i propri desideri sia per raccogliere quelli altrui perché Natale si avvicina e i regali sono sempre graditi.

Essere clienti Amazon Prime aiuta, garantisce spedizioni più rapide e dà accesso al catalogo Prime Video e Prime Music.

Se è vero che durane l’anno Amazon è un buon merchant che sa accontentare i gusti di ognuno, durante il Black Friday diventa un collettore ancora maggiore di prezzi vantaggiosi.

Come monitorare le offerte su Amazon

Le liste dei desideri consentono di seguire l’evoluzione dei prezzi degli articoli più ambiti. Inoltre, ci sono dei tracker – ossia degli strumenti software, che consentono di tenere sott’occhio lo storico dei prezzi dei prodotti venduti su Amazon e sono molto utili per evitare raggiri. Ne abbiamo parlato in modo diffuso qui e consigliamo di tenerli in considerazione perché, oltre a garantire che il prezzo proposto sia effettivamente scontato, riescono anche a scovare offerte migliori.

Black Friday Amazon, cosa acquistare

Il comparto dell’elettronica di consumo sarà tra i più agguerriti e quindi promette i risparmi più cospicui: smartphone, tablet, computer fissi e portatili ma anche elettrodomestici sono gli osservati speciali di ogni Black Friday e vale la pena ricordare che lo saranno anche durante il Cyber Monday.

Poiché il venerdì nero è un evento planetario, si potranno fare ottimi affari anche acquistando beni che non hanno necessità di essere alimentati a corrente: vestiti, accessori, mobili, soprammobili e via dicendo.

Il “cosa comprare” può essere anche subordinato al “perché comprare” e, a costo di essere ripetitivi, con il Natale alle porte vale la pena fare qualche sondaggio in famiglia per accontentare tutti spendendo il meno possibile.