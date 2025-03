Bonus psicologo, nuovi fondi sbloccati: a metà aprile via alle graduatorie per 3.300 beneficiari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il bonus psicologo ha ottenuto un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per il 2023, che saranno utilizzati per finanziare nuove richieste di contributo. Questo provvedimento è stato reso possibile grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’11 febbraio, del decreto attuativo del Ministero della Salute. I fondi sono stati distribuiti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

I nuovi beneficiari

A partire dal 15 aprile 2025 l’Inps procederà a scorrere le graduatorie in essere, individuando così i nuovi beneficiari. Non sarà necessario inviare una nuova domanda, poiché l’Inps continuerà ad accogliere ulteriori richieste, seguendo l’ordine già stabilito dalle graduatorie regionali. Tuttavia, sebbene ci siano nuovi fondi, la percentuale di richieste accolte rimane molto bassa: nel 2024 solo lo 0,8% delle domande sono state approvate.

La misura

Il bonus psicologo è stato introdotto nel 2022 per supportare le persone in difficoltà psicologica a causa della pandemia, con un contributo fino a 50 euro per ogni seduta. Per accedere al beneficio, l’Isee deve essere inferiore a 50.000 euro.

Nel 2023 sono state stabilite tre fasce Isee per determinare l’importo massimo ricevibile: fino a 1.500 euro per chi ha un Isee sotto i 15.000 euro, fino a 1.000 euro per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro, e fino a 500 euro per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro.