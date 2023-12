Bonus Spesa Natale 2023: chi ne ha diritto e come si ottiene

Le festività natalizie si avvicinano a grandi passi, ma per molte famiglie i problemi legati alla sussistenza quotidiana restano, compresi quelli legati alla spesa. Un aiuto in questo senso può arrivare dal Bonus Spesa Natale 2023, pensato per alleviare il carico finanziario dei nuclei familiari in maggiore difficoltà in questo particolare periodo. Vediamo come.

Che cos’è

Sostegno fornito dal governo italiano per aiutare le famiglie con difficoltà economiche, durante il periodo delle festività, il Bonus Spesa Natale 2023 costituisce un aiuto finanziario attraverso una carta prepagata, che può essere utilizzata per acquistare cibo. L’importo erogato ammonta a 382,50 euro e viene caricato su una carta prepagata Postepay, distribuita ai nuclei familiari che ne hanno diritto.

Come funziona e a chi spetta

Il Bonus Spesa Natale 2023 è una forma di sostegno semplice e diretta per le famiglie italiane in difficoltà economica. Per riceverlo, non è necessario presentare domanda. È l’Inps a gestire automaticamente l’erogazione, selezionando i beneficiari tra coloro che soddisfano i requisiti. I destinatari riceveranno una lettera dal Comune con le istruzioni per ritirare la Postepay presso Poste Italiane. La carta sarà caricata con i 382,50 euro da spendere in beni alimentari presso i negozi convenzionati. Il bonus spetta in particolare alle famiglie con reddito limitato, il cui Isee non superi i 15.000 euro. La priorità va ai nuclei familiari composti da almeno tre membri, con attenzione a quelli con figli nati entro il 31 dicembre 2009, o il 31 dicembre 2005. Tutti i membri del nucleo familiare devono essere inoltre registrati nell’Anagrafe della Popolazione Residente.

Il bonus non spetta invece alle famiglie che usufruiscano già di altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza, l’indennità di disoccupazione (Naspi o Discoll), indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni (Cig), fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito e similari.

Come si ottiene

L’Inps conferma che i beneficiari verranno scelti automaticamente e riceveranno istruzioni dal proprio Comune di residenza su come ritirare la Postepay presso Poste Italiane. Per ricevere il Bonus Spesa Natale 2023, non è quindi necessario presentare alcuna domanda.

I negozi convenzionati

Tra le catene di negozi che aderiscono all’iniziativa figurano Federdistribuzione, Ancc Coop, Fida Confcommercio, Ancd Conad, Fiesa Confesercenti, Coop, Unicoop, Conad, DocRoma, Supersconti Supermercati e Todis. I negozi che fanno parte di questi circuiti consentono ai beneficiari di utilizzare il bonus per l’acquisto di beni alimentari. In ogni caso, l’elenco completo e aggiornato dei negozi convenzionati è presente sul sito ufficiale dell’Inps; in alternativa, si possono verificare le comunicazioni del Comune, tenendo anche presente che le informazioni possono variare sia a seconda della regione, sia della partecipazione dei negozi all’iniziativa.