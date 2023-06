Voucher per le spese di trasporto. Come richiederlo

Da domenica 25 giugno 2023 è possibile richiedere il voucher da utilizzare per viaggiare nel capoluogo lombardo. La misura rientra nel progetto “Mobility as a service for Italy (MaaS) Milano” che fa parte di un fondo complementare al PNRR. La formula MaaS mira a integrare più modalità di trasporto come autobus, bike sharing e car sharing tramite piattaforme di intermediazione che forniscono agli utenti diversi servizi. Tra questi sono incluse la pianificazione del viaggio, la prenotazione e i pagamenti. Facilitare l’accesso alle modalità di trasporto anche per le fasce più deboli della popolazione è tra gli obiettivi del piano.

Dove fare domanda e a chi spetta

Il voucher mobilità può essere richiesto attraverso il portale online del Comune di Milano all’interno della sezione “collegamenti”. La misura potrà essere spesa sulle piattaforme accreditate dall'Amministrazione come Maas-operator. MaaS è un concetto globale di mobilità, riguarda l'integrazione di diversi servizi di trasporto pubblico e privato. È possibile accedervi grazie ad un unico canale digitale. Le piattaforme online di intermediazione includono varie funzionalità e garantiscono diverse possibilità di viaggio. Gli utenti possono pianificare, prenotare e pagare più servizi i secondo le proprie esigenze. Possono accedere, inoltre, al contributo studenti universitari residenti e non a Milano, lavoratori non residenti a Milano con sede in città, nello specifico dipendenti di aziende con più di 500 dipendenti, categorie deboli come genitori con bambini sotto i 4 anni, donne in gravidanza e persone con disabilità. Infine anche coloro che usano l’automobile dove vige il divieto di circolare rispetto alle zone ZTL. Per queste sue ultime categorie è richiesta la residenza a Milano.

Le cifre

Saranno 5mila le persone che potranno ricevere la cifra che ammonta al massimo a 250 euro. La somma accreditata varia in base alla categoria dell’utente e nel complesso è stato stanziato un milione di euro. Un requisito fondamentale riguarda il fatto che dovranno essere usati nella misura massima del 50% per l'acquisto di pacchetti di mobilità solo tramite i cinque MaaS Operator aderenti, ovvero ACI Infomobility, myCicero, UnipolTech, URBANNEXT SA e WeTechnology. Il voucher sarà nominativo e chi ne usufruirà riceverà uno sconto in percentuale che riguarda i servizi a pagamento dei Mobility as a service. La finalità è quella favore di una maggiore accessibilità, multimodalità e sostenibilità degli spostamenti. La misura potrà essere impiegata in piattaforme MaaS a cui il cittadino si è iscritto in precedenza.

Le tipologie di voucher

Vi sono due tipologie di voucher. La prima riguarda il bonus di iscrizione che vale 10 euro ed è possibile usarlo a bordo delle piattaforme selezionate. Per questa casistica sono richiedibili fino ad un massimo di cinque ticket per un totale di 50 euro. La seconda riguarda il bonus mensile. Infatti ogni mese si rinnoverà e l’importo non speso andrà perduto. In questo secondo caso la cifra va dai 20 ai 40 euro. Inoltre il comune di Milano dovrà incentivare i cittadini all’utilizzo.