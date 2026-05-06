Correre per aiutare la ricerca. Torna la "Wings for life"

Mancano pochi giorni alla Wings for Life World Run 2026, che prenderà il via in diverse località del globo. Migliaia di partecipanti cercheranno di battere il record dell'evento, confermandolo come la corsa più grande e inclusiva al mondo. L'appuntamento è per domenica 10 maggio alle ore 13 quando runner, camminatori e persone su sedia a rotelle partiranno simultaneamente in tutto il mondo per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sulle lesioni del midollo spinale. Sulla linea di partenza dell'App Run di Milano CityLife, accanto a Francesca Biella e Marco Tomasin, anche Michel Roccati, senza dubbio l'ambassador più rappresentativo dell'evento. Roccati è infatti il primo uomo al mondo tornato a camminare dopo una lesione completa al midollo spinale grazie a un progetto di ricerca neuroscientifica. Con lui sarà presente anche Matteo Casavecchia, che attraverso i social sta contribuendo a cambiare la narrazione della disabilità, raccontando con ironia e autenticità la sua quotidianità su sedia a rotelle.

Due storie diverse, unite da un messaggio comune: la ricerca può aprire nuove possibilità e lo sport può essere uno strumento concreto di partecipazione e consapevolezza.

L'App Run di Milano CityLife vedrà inoltre l'eccezionale presenza di Valentina Margaglio uno dei volti di riferimento dello skeleton italiano, con podi internazionali, una partecipazione olimpica e la prima medaglia mondiale azzurra nella disciplina e Mattia Colnaghi pilota italo-argentino del Red Bull Junior Team, è uno dei talenti emergenti del motorsport, già vincitore della F4 spagnola e dell'Eurocup-3. In Italia saranno numerose le App Run Event distribuite su tutto il territorio.

Come sempre, il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni sarà infatti destinato a finanziare progetti scientifici e studi clinici. Dal 2014 a oggi, l'evento ha coinvolto oltre 1,8 milioni di partecipanti e raccolto più di 60 milioni di euro, contribuendo concretamente al progresso della ricerca di una cura per le lesioni spinali.