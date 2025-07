Caso Ramy, chiuse le indagini. "Omicidio stradale per l'amico e il carabiniere"

Sia il carabiniere che guidava l'auto, che l'amico Fares Bouzidi che guidava lo scooter, sono indagati per omicidio stradale dalla procura di Milano nell'ambito dell'incidente che ha causato la morte di Ramy Elgaml. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di processo. Rischiano quindi di essere rinviati a giudizio entrambi per la morte del 19enne che era seduto dietro allo scooter guidato dall'amico e inseguito, lo scorso 24 novembre, per otto chilometri dentro la città, da una Giulietta guidata dai carabinieri. La scorsa settimana Fares Bouzidi è stato condannato a due anni e 8 mesi di carcere in un filone a parte che lo vedeva accusato di resistenza a pubblico ufficiale, nel processo con rito abbreviato davanti al gip Fabrizio Filice.

Le perizie sull'incidente

Sulla causa dell'incidente mortale sono arrivati a conclusioni diverse i consulenti di parte. Secondo l'ingegnere Matteo Villaraggia, chiamato a esprimersi dai familiari del ragazzo, assistiti dall'avvocata Barbara Indovina, senza l'urto il TMax sarebbe proseguito dritto, senza schiantarsi contro il semaforo all'angolo tra via Ripamonti e via Quaranta.

La pubblica accusa, che si è avvalsa del lavoro dell’ingegnere Domenico Romaniello, invece è arrivata a una conclusione opposta. Secondo questa relazione, il carabiniere alla guida ha avuto un comportamento corretto, ha frenato e l’urto tra l’auto e lo scooter non si è verificato alla fine dell’inseguimento ma in precedenza ed è stato laterale.