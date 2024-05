"Ho ricevuto un invito a comparire". Mario Mori indagato per le stragi del '93

A Firenze risulta indagato il generale dei Carabinieri Mario Mori, ex comandante del Ros, nel fascicolo aperto sulle presunte complicità esterne delle stragi mafiose del 1993. A rendere nota la notizia è stato lui stesso: " Nel giorno del mio 85esimo compleanno ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Firenze un avviso di garanzia con invito a comparire per essere interrogato in qualità di indagato per i reati di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico ". L'inchiesta giudiziaria aperta nel capoluogo toscano, coordinata dai procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli, ha l'obiettivo di individuare i presunti ispiratori politici delle bombe mafiose di Firenze, Roma e Milano.

Il generale rende noto che i magistrati gli contestano che " pur avendone l'obbligo giuridico, non avrebbe impedito mediante doverose segnalazioni e denunce all'autorità giudiziaria ", ovvero con l'adozione di autonome iniziative investigative e preventive, gli eventi stragisti di cui aveva avuto anticipazioni, che poi si erano verificati a Firenze, Roma e Milano, nonché il fallito attentato allo stadio Olimpico. Secondo i pm di Firenze, quindi, pur essendo a conoscenza degli imminenti attentati, Mori non avrebbe fatto nulla per impedirli. Lui parla di una " violenta persecuzione giudiziari "portata avanti e durata ben 22 anni, che mi ha visto imputato in ben tre processi " nei quali sono stato sempre assolto - ricorda Mori - credevo di poter trascorrere in tranquillità quel poco che resta della mia vita ".

Tuttavia ex comandante del Ros deve " constatare che, evidentemente, certi inquirenti continuano a proporre altri teoremi, non paghi di inque pronunce assolutorie e nemmeno della recente sentenza della Suprema Corte " che nell'aprile scorso ha sconfessato radicalmente le loro tesi definendole " interpretazioni storiografiche ". " Per questo motivo, quei giudici della Cassazione - aggiunge - sono stati duramente criticatati dal consesso dei lottatori antimafia nella totale indifferenza del Csm che, dinnanzi a questi violenti e volgari attacchi, tace a fronte di questo disegno che ha come unico obiettivo quello di farmi morire sotto processo ".

Quelle a suo carico, ribadisce Mori, sono "accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna morale che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti anni Basti pensare alla circostanza – prosegue – che, a Palermo, mi hanno processato per 11 anni, con l'accusa di aver 'trattato' con la mafia e siglato un accordo con Bernardo Provenzano per far cessare le stragi ". La sentenza di condanna, in primo grado a 12 anni, poi spazzata via da quella di appello e di Cassazione, affermava che lui avrebbe " esortato " e, quindi, " sollecitato " i vertici mafiosi a comunicare le condizioni per ritornare alla situazione di pacifica convivenza " che si era protratta sino alla conferma delle condanne all'esito del maxi processo e, dunque, per non commettere più le stragi ".