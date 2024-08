"Spese a Mosca? Nessuna responsabilità". Cadono tutte le accuse per Vannacci

Ascolta ora 00:00 00:00

Inchiesta amministrativa chiusa e nessuna responsabilità accertata: Roberto Vannacci è stato prosciolto da tutte le accuse di peculato e truffa che gli venivano contestate durante il suo periodo da addetto militare pro-tempore presso l'ambasciata italiana a Mosca dal 7 febbraio del 2021 al 18 maggio del 2022. A riferirlo è il suo avvocato, Giorgio Carta, spiegando che con il decreto del 26 luglio il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa ha decretato " la non sussistenza di alcun tipo di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave ". I relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura Regionale per la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti che tra l'altro - a differenza di quanto era stato riferito da alcuni organi di informazione - " non aveva comunicato all'ufficiale alcun procedimento a suo carico ".

Al generale, oggi parlamentare europeo eletto all'ultima tornata di inizio giugno, era stato contestato l'utilizzo improprio di un autoveicolo di servizio Bmw e l'uso di risorse attinenti al fondo "Promozione Italia" per l'organizzazione di eventi conviviali istituzionali nel proprio incarico all'ambasciata di Russia. " A tal riguardo - prosegue il legale nella nota -, s i comunica altresì che, contrariamente a quanto riportato dalla stampa, i fatti in questione non sono stati contestati nemmeno dalla Procura militare né da quella ordinaria ". Il difensore di Vannacci intende poi anche sottolineare come la notizia dell'avvio della inchiesta a carico del suo cliente " era stata riportata con grande clamore su tutti gli organi di stampa ", augurandosi che con il decreto odierno di proscioglimento si possa dare " uguale risalto mediatico alla positiva conclusione del procedimento che esclude definitivamente ogni ipotizzata responsabilità amministrativa e contabile ".

Immediato è stato il commento sull'esito delle indagini a proprio carico da parte dell'eurodeputato recordman di preferenze due mesi fa grazie alla candidatura indipendente con la Lega ha commentato. " Ho sempre agito nel massimo rispetto delle leggi e con il solo intento di rappresentare al meglio il nostro Paese - ha scritto in un post sui suoi profili social -. Sono grato che la verità sia emersa e che la mia integrità sia stata confermata ".

la non sussistenza di alcun tipo di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, a carico del sottoscritto, in merito alle attività svolte in qualità di Addetto alla Difesa, pro-tempore, presso la sede diplomatica di Mosca

Lo Stato Maggiore della Difesa ha riconosciuto quindi "". Per un'archiviazione che arriva a poco più di cinque mesi da quando venne resa nota l'inchiesta a seguito dell'allora ispezione del ministero della Difesa.