"Violentata tre volte". Tre minori a rischio processo per lo stupro di Capodanno

Rischiano di finire a processo i tre adolescenti indagati per lo stupro avvenuto a Capodanno 2020, in una villetta di Primavalle, alla periferia di Roma. Nella vicenda sono coinvolti altri due ragazzi, entrambi maggiorenni: a tutti viene contestato il reato di violenza sessuale di gruppo e lesioni. Stando a quanto scrive il giornalista Giulio De Santis sul Corriere della Sera, la Procura ha chiuso l'inchiesta anche a carico di "Pugile" (un soprannome), figlia di una nota showgirl e fidanzata, all'epoca dei fatti, con il nipote di Ciriaco De Mita, accusata di aver ceduto cocaina a una delle ragazze minorenni che aveva partecipato al festino. C'è di più. Stando alla nuova ricostruzione della Procura, Sara (nome di fantasia) sarebbe stata violentata per ben tre volte.

I tre filoni di inchiesta

Ci sono tre filoni d'inchiesta in questa vicenda. Il primo è a carico di Claudio Nardilocchi e Patrizio Ranieri, entrambi già maggiorenni all'epoca dei fatti, indagati dalla Procura ordinaria. Il secondo, invece, coinvolge tre adolescenti che, assieme agli altri, avrebbero approfittato dello stato confusionale di Sara per aggredirla sessualmente. " Le risultanze investigative sono poco chiare nei confronti del mio assistito ", spiega al Corriere l'avvocato Marco Casalini, difensore di Luigi (uno dei tre minorenni indagati). Il terzo filone d'indagine riguarda la cessione di cocaina da parte di "Pugile" a una dei partecipanti al festino e, come per la seconda inchiesta, si svolge davanti al Tribunale dei Minori.

"Sara violentata tre volte"