"Se avessi saputo". Il commovente messaggio dell'ex di Luca Varani

Oggi Luca Varani avrebbe compiuto 30 anni. Se solo quel tragico 5 marzo del 2016 non fosse andato, suo malgrado, incontro a una morte tanto tragica quanto crudele: fu ucciso con 100 coltellate in un appartamento alla periferia est di Roma, dopo essere stato stordito con alcol e droghe da Manuel Foffo e Marco Prato (furono condannati entrambi per omicidio a 30 anni di reclusione). Nel giorno del suo compleanno, l'ex fidanzata Martina Gaia Sebestiani ha voluto ricodare il 23enne di La Storta con un post su Facebook: "S e solo avessi saputo, t'avrei salvato ".

Il messaggio di Martina

" Oggi è uno di quei giorni dove sarebbe meglio passare a domani ". Comincia così la lunga e tenerissima dedica che Martina ha scritto per Luca, nel giorno del suo trentesimo compleanno. La ragazza lascia scorrere i ricordi: " Ci siamo conosciuti a 14 anni, eravamo della stessa annata: 1993. - racconta - E oggi avresti compiuto 30 anni. O meglio, avresti dovuto compiere 30 anni. Al di là delle nostre vite che a un certo punto si sono interrotte brutalmente, così, ti avrei voluto bene per sempre. Nonostante tutto. Tu eri un'anima buona, e tutto questo non è mai stato giusto ". Poi prosegue: " Non è questo che avrei bisogno di dirti, e lo sai. C'è tanto altro di più. Sono passati sette anni, ho un'altra vita, un altro amore, un altro futuro a cui pensare. Ma la gente ancora, quando mi incontra mi dice 'Sei tu..'. E io: 'Sì..'. Come se la mia vita fosse ferma lì, come se tutto si riducesse al tuo nome. Ad oggi, ci saremmo conosciuti per metà delle nostre vite, ma così non è stato. Luca, ecco, volevo semplicemente farti gli auguri. Come quando ai tuoi 18 anni sono passata sotto casa tua e non te l'ho mai detto, perché in quel periodo non stavamo insieme e siamo diventati maggiorenni l'uno senza l'altra. E ora diventeremo trentenni nello stesso modo ".

"Avrai per sempre 23 anni"

Sono passati 7 anni dal quel drammatico 5 marzo. Martina, che oggi ha 30 anni, ha una nuova vita ma non ha mai dimenticato Luca: " Non c'è giorno che passi senza che io pensi a te, ma solo perché non riesco a darmi pace che tu non sei più qui a illuminare il mondo con i tuoi splendidi occhi ridenti. - scrive - Non riesco ancora a venirti a trovare, perché mi sembra ingiusto e impossibile pensare che ogni anno io ne compio uno in più e tu ne avrai sempre 23. Avrei cercato di salvarti in ogni modo, se solo l'avessi saputo. Tutti i giorni penso che se avessi avuto la testa di adesso, lo stesso coraggio, l'avrei preso e ti avrei detto 'non preoccuparti di nulla, si risolve tutto' ".

"Non mi do pace"