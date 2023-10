La Cina muove navi e caccia: così le forze di Pechino circondano Taiwan

Taiwan resta ancora un potenziale scenario di guerra, nonostante gli altri conflitti in giro per il mondo. In mattinata sono stati rilevati intorno all'isola 35 aerei e 15 navi militari cinesi. In una nota, il ministero della Difesa taiwanese aggiunge che 23 aerei (tra cui sei J-10) hanno tagliato la linea mediana dello Stretto di Taiwan o sono entrati nella zona di identificazione aerea di difesa (Adiz) a nord, nordest, sudest e sudovest, a circondare l'isola.

Le tensioni

La forte ripresa delle operazioni militari preoccupa il governo di Taipei, che ha pianificato l'acquisto di droni militari per aumentare la deterrenza nei confronti delle forze cinesi. Dall'inizio del mese, Pechino ha inviato nei pressi dell'isola più di 380 aerei militari e oltre 137 navi da guerra. Una flottiglia della Repubblica popolare guidata dalla portaerei Shandong è entrata a sorpresa nell'Oceano Pacifico occidentale attraverso il Canale di Bashi, che separa Taiwan dalle Filippine. Le forze armate dell'isola "hanno monitorato la situazione e incaricato le forze appropriate di rispondere" , dichiara il ministero della Difesa taiwanese.

Dall'altra parte, il ministero della Difesa cinese ha accusato il Partito democratico progressista, che governa Taiwan, di spingere l'isola verso una "pericolosa situazione di guerra" a un ritmo "accelerato" . Il portavoce Wu Qian ha criticato anche l'influenza degli Stati Uniti nelle acque del Mar Cinese Meridionale, rivendicate da Pechino "in forza della storia e del diritto" . Il peggioramento delle relazioni "non può che essere responsabilità Usa. Ci chiedono di avere un dialogo e poi hanno rapporti con Taiwan" , a cui forniscono armi. "La questione dell'isola è una faccenda interna che non tollera alcuna interferenza esterna" , fa sapere Wu.

Gli sviluppi

Pechino considera Taiwan una parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. L'isola permetterebbe alla Cina di aumentare la sua influenza militare nell'Oceano Pacifico ottenendo il totale controllo dell'area. C'è però un problema che frena le mire espansionistiche del Dragone: gli Stati Uniti, i principali sostenitori di Taiwan. Come fatto notare dal Wall Street Journal, la Cina starebbe incrementando le attività militari e affinando le capacità di accerchiare l'isola proprio per impedire agli Stati Uniti di intervenire in caso di invasione.

Tutto questo avviene a meno di tre mesi dalle presidenziali taiwanesi del prossimo gennaio. Pechino ha interrotto ogni dialogo con Taipei dopo l'elezione di Tsai Ing-wen, attuale presidente dell'isola, nel 2016. Sotto la sua guida, il Partito democratico progressista ha accentuato le posizioni anti-cinesi e contribuito a rafforzare il sentimento indipendentista della popolazione. Una vittoria del principale partito di opposizione, il Kuomintang, potrebbe ridurre le tensioni tra le due potenze. A inizio anno, alcuni esponenti di spicco del Partito comunista cinese hanno incontrato a Pechino il vicesegretario del Kmt Andrew Hsia, più favorevole a una sintonia con il governo di Xi Jinping.

Il ruolo degli Stati Uniti

Nel frattempo anche gli Stati Uniti lavorano per migliorare i rapporti con Pechino: ieri il ministero degli Esteri cinese Wang Yi si è recato a Washington per incontrare il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Si prevede che questi colloqui apriranno la strada a un incontro tra Joe Biden e Xi Jinping a San Francisco a novembre.