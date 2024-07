Attentato a Trump, la famiglia sotto choc. Ivanka: "Continuo a pregare per il nostro Paese"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli occhi di tutto il mondo sono puntati sugli Stati Uniti d'America, dove un'ombra è calata dopo l'attentato subito da Donald Trump nelle scorse ore. Il 45esimo presidente Usa si trovava a un comizio elettorale in Pennsylvania quando sono partiti alcuni spari ed uno lo ha raggiunto, ferendolo al volto. Scene agghiaccianti che hanno risvegliato negli americani vecchi e dolorosi ricordi. Il tycoon non ha perso la vita, e tutti i suoi sostenitori hanno potuto ben sperare. Tanti i messaggi di vicinanza rivolti all'ex presidente e fra questi non potevano mancare quelli della famiglia.

La famiglia Trump, su cui tanto è stato discusso, si è subito stretta attorno a The Donald, mostrandogli calore e affetto.

I messaggi dei figli

Non sono rimasti in silenzio i tre figli maggiori di Trump, avuti dal matrimonio con Ivana Marie Zelníčková (Ivana Trump). " Grazie per il vostro amore e le vostre preghiere per mio padre e per le altre vittime della violenza insensata di oggi a Butler, Pennsylvania. Sono grata al Secret Service e a tutti gli altri ufficiali delle forze dell'ordine per le loro azioni rapide e decisive di oggi", ha scritto su Instagram Ivanka Trump, sposata dal 2009 con Jared Kushner. "Continuo a pregare per il nostro Paese".

"Questo è il combattente di cui l'America ha bisogno!" , ha scritto invece su X Eric Trump, il minore dei tre fratelli, per poi aggiungere, rivolgendosi al padre: "Non arrenderti mai!".

"Non smetterà mai di lottare per salvare l'America" , ha assicurato il figlio primogenito, Donald John Trump Jr, da sempre orgoglioso di suo padre.

" Apprezzo molto il grande amore e il sostegno nei confronti di mio padre", ha dichiarato sui social Tiffany Trump, la figlia avuta dal matrimonio con Marla Maples. "Grazie Dio per aver tenuto in vita mio padre. La violenza politica non è mai la risposta. Dio benedica i servizi segreti e le forze dell'ordine che sono intervenuti senza timore. Vi prego di includere nelle vostre preghiere le famiglie delle vittime. Come hai visto oggi, mio ​​padre è un combattente e continuerà a combattere per voi e per gli Stati Uniti" , ha aggiunto.

Silenzio, invece, da parte del più giovane dei figli di Trump, Barron, avuto con la moglie Melania.

Le parole di Melania Trump

Intervenuta su X, anche la moglie di Trump, Melania, ha condannato l'accaduto, esprimendo il proprio amore verso il consorte. L'ex First Lady ha definito come "mostro" l'attentatore. "Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito, Donald, ho capito che la mia vita e quella di Barron erano sull’orlo di un cambiamento devastante. Sono grata ai coraggiosi agenti dei servizi segreti e alle forze dell'ordine che hanno rischiato la propria vita per proteggere mio marito" , sono state le sue parole, riportate dalle agenzie di stampa.

Melania Trump ha espresso il proprio cordoglio nei confronti delle vittime della sparatoria e delle famiglie coinvolte. " L'attentatore è un mostro che considerava mio marito un macchina politica disumana e ha tentato di rubargli le sue passioni, la sue risata, l'ingegnosità, l'amore per la musica e la capacità di ispirare ", ha aggiunto.

"elevarsi al di sopra del vetriolo e delle idee superficiali che istigano la violenza".

Non dimentichiamo che opinioni e giochi politici sono meno potenti dell'amore. Oggi è un nuovo giorno, restiamo uniti

L'ex First Lady ha invitato tutti a", è stato il suo profondo messaggio.