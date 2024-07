Attentato a Trump, la vittima è Corey Comperatore: ex capo dei vigili del fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

È Corey Comperatore, ex capo dei vigili del fuoco volontario di 50 anni, l'uomo che ha perso la vita durante l'attentato compiuto ai danni di Donald Trump durante il comizio a Butler, Pennsylvania. La vittima è rimasta colpita da uno dei proiettili esplosi da Thomas Matthew Crooks, 20 anni, nel disperato tentativo di proteggere una delle figlie e la moglie che si trovavano con lui in quel momento.

A darne conferma è il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro: “Comperatore era un ex capo dei vigili del fuoco volontario della zona che amava la sua famiglia” , ha dichiarato Shapiro. “Corey è morto da eroe. Corey si è tuffato sulla sua famiglia per proteggerla” , ha aggiunto il governatore, che ha decretato il lutto cittadino facendo disporre le bandiere a mezz'asta in onore dell'ex vigile del fuoco volontario.

Voleva proteggere la sua famiglia

La stessa versione fornita sui social media dalla sorella della vittima, Dawn Comperatore Schafer, la quale ha specificato che Corey è morto mentre cercava di fare scudo alla figlia e alla moglie dopo aver udito i primi spari. “L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più” , ha scritto su Facebook la donna. “Era un eroe che proteggeva le sue figlie" , ha aggiunto, “sua moglie e le sue figlie hanno vissuto l'impensabile e l'inimmaginabile".

Distrutta dal dolore anche Allyson, che ha visto il padre morire davanti ai suoi occhi. “Ieri il tempo si è fermato” , ha scritto la ragazza in un post sui social media che è stato successivamente rimosso. Lo ha definito un "supereroe della vita reale" , spiegando che l'uomo ha "gettato rapidamente" lei e sua madre a terra e "ha protetto il mio corpo dal proiettile che ci è arrivato" . “Amava la sua famiglia. Ci amava davvero abbastanza da prendersi una vera pallottola per noi" , ha aggiunto Allyson, “e non voglio far altro che piangere la sua morte e dirgli grazie fino al giorno in cui morirò anch'io” . “Il 13 luglio sarà per sempre il giorno che mi ha cambiato la vita” , ha scritto in conclusione la ragazza, “non sarò mai più la stessa persona che ero meno di 24 ore fa”.

Inconsolabile anche la moglie di Corey Helen. "Ieri, quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, soprattutto, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia" , ha scritto la donna in un post su Facebook. "Ciò a cui le mie preziose ragazze hanno dovuto assistere è imperdonabile" , ha aggiunto, “è morto da quell'eroe che è sempre stato” . Una pagina GoFundMe creata per supportare Helen e le due figlie dell'ex capo dei vigili del fuoco volontario ha raggiunto in poche ore più di 27mila dollari.

La vittima era calabrese

" Corey Comperatore, il vigile del fuoco morto ieri nell'attentato a Trump, era calabrese e la Calabria gli rende onore.

Un altro calabrese italo americano che ha dato prova di onore e di servizio per la sua divisa. Nel dolore per la sua morte siamo più che mai orgogliosi che fosse calabrese", ha dichiarato sui social Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.