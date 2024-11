Divulgò informazioni sui piani di Israele contro l'Iran: ex funzionario Usa arrestato in Cambogia

Divulgò informazioni top-secret riguardanti i piani di ritorsione che Israele stava valutando in risposta all'attacco missilistico sferrato dall'Iran. La spia, che simpatizzava con Teheran, è stata individuata e arrestata in Cambogia dall'Fbi. Si tratta di un ex funzionario del governo americano che, secondo quanto riportato, avrebbe lavorato per la Cia, il servizio di spionaggio estero degli Stati Uniti, e avrebbe avuto accesso a materiale classificato attribuito alla National Geospatial-Intelligence Agency e alla National Security Agency.

Asif William Rahman, questo il nome del funzionario del governo americano - secondo alcune fonti anche della Central Intelligence Agency - che è stato raggiunto e arrestato dal Federal Bureau of Investigation mentre si trovava in Cambogia. L'accusa è di quella di aver "trasmesso intenzionalmente informazioni sulla Difesa nazionale". Stiamo parlando di documenti classificati come top-secret, diffusi lo scorso 18 ottobre dal un canale Telegram filo-iraniano Middle East Spectator che era entrato misteriosamente in possesso di informazioni classificate ed estremamente dettagliate su un possibile attacco aereo israeliano quale ritorsione per il lancio di oltre 180 missili da parte dell'Iran il primo ottobre.

A rendere nota la notizia dell'arresto, avvenuto questa settimana, è stato il New York Times. Inizialmente erano stati sollevati dei dubbi sull'attendibilità del dossier segreto divulgato dal aggregatore di notizie open-source iraniano che aveva affermato di aver ottenuto i documenti da una "fonte informata nella comunità di intelligence degli Stati Uniti".

Ora invece non c'è più alcun dubbio che Asif W. Rahman volesse in qualche modo informare l'Iran delle opzioni di attacco che erano state messe al vaglio dal Gabinetto di guerra israeliano.

Le informazioni riservate relative ai piani di Israele, compresi dettagli e foto satellitari, erano considerate segreto militare e facevano parte di un dossier condivisibile solo ed esclusivamente all'interno dei: la comunità d'intelligence della cosiddetta "anglosfera" che comprendeStati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Nuova Zelanda e Australia.