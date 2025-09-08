La Flotilla della vergogna: un collega di Greta in posa con un capo di Hamas

Sorridente, in posa con una sciarpa piuttosto controversa, mentre fa il segno della “vittoria”. Così Wael Nawar, esponente del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, è in posa al fianco di Youssef Hamdan, che dirige l'operazione di Hamas in Nord Africa. La foto pubblicata dal Daily Mail risalirebbe a un incontro tenutosi presso la sede algerina dell’organizzazione palestinese lo scorso 23 giugno. Questa la didascalia scelta: "Oggi, presso la sede della rappresentanza di Hamas in Algeria, una delegazione del convoglio Sumud è stata ricevuta dal rappresentante di Hamas in Algeria, Youssef Hamdan”.

Uno scatto che imbarazza l’iniziativa di Greta Thunberg & Co. e che getta ombre inquietanti su quella che è stata ribattezzata la “flottiglia della libertà”. Nawar fa parte del comitato direttivo della Flotilla insieme all’attivista svedese e ad altri undici persone. Ma attenzione, perché secondo il giornale non si tratta di un caso isolato. Un altro membro del comitato, l'attivista politico Marouan Ben Guettaia, sarebbe stato ospite di Hamdan qualche giorno dopo e avrebbe successivamente pubblicato una foto della coppia seduta davanti a una bandiera di Hamas. E ancora, il brasiliano Thiago Avila avrebbe partecipato ai funerali del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut a febbraio, elogiandolo come una "fonte d'ispirazione".

Le foto pubblicate dal Daily Mail sollevano interrogativi sul perché gli organizzatori di una missione che afferma di promuovere la "sacralità della vita umana" siano stati ospiti volontari di un gruppo terroristico che negli attacchi del 7 ottobre ha ucciso quasi 1.200 persone e ne ha rapite più di 250.

Ricordiamo che tutti i membri del comitato direttivo dell'iniziativa – che professano di credere "nella dignità umana e nel potere dell'azione non violenta" – si sono uniti alla Thunberg sulla flotta di venti imbarcazioni partite da Barcellona questa settimana.