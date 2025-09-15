Gianni Cerqueti e il post choc su Charlie Kirk: protesta sui social

Tanti i commenti fuori luogo comparsi sui social (e non solo) dopo l'omicidio di Charlie Kirk, l'attivista di spicco del movimento MAGA e sostenitore di Donald Trump. Di fronte alla morte - una morte così brutale e insensata - bisognerebbe rispondere con una netta condanna o, almeno, con il silenzio. A prescindere dalle idee. Eppure non sempre è così.

In queste ore si è scatenata una massiccia polemica contro il giornalista Gianni Cerqueti, noto cronista Rai oggi in pensione. Nel commentare i fatti accaduti nella Utah Valley University, Cerqueti ha postato su X il seguente messaggio: "Un dato appare oggettivo: hanno raddrizzato la mira". Parole che hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni, tanto che diversi utenti sono letteralmente insorti, scatenando una vera e propria bufera. Una bufera di proporzioni tali che il post è stato poi cancellato e poi sostituito con: "Un dato appare oggettivo: rispetto a Thomas Matthew Crooks, Tyler Robinson ha avuto una mira micidiale. Ha solo 22 anni. Dove e come si è allenato? Chi lo ha aiutato per farlo diventare così infallibile?".

In sostanza, il giornalista avrebbe voluto riferirsi a Thomas Matthews Crooks, il 20enne che nel luglio del 2024 tentò di assassinare Donald Trump durante un comizio elettorale in Pennsylvania. Insomma, quello di Cerqueti sarebbe stato un post interpretato male. Le polemiche, però, sono rimaste, perché non tutti hanno creduto alla correzione.

" Non trovo più questo interessante tweet di Cerqueti. L'ha cancellato? ", si è chiesto un utente di X. " Sono così intelligenti che pensano sia sufficiente cancellare un post ", è stata la pronta risposta di qualcuno. " Ovvio è un coniglio ", ha aggiunto un altro.

"L'ha sostituito con uno diverso più variegato ma sostanzialmente identico".

E ancora:

Quale che sia la verità, la polemica è ben lontana dall'esaurirsi, perché il post iniziale del giornalista continua ad essere ripubblicato sui social.