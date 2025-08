Cina e Russia fanno scattare il Joint Sea 2025: navi da guerra in movimento

Il conto alla rovescia è iniziato. Alcune navi da guerra cinesi sono entrate nel porto principale della Flotta russa del Pacifico in vista di un'esercitazione militare congiunta che si terrà nei prossimi giorni nel Mar del Giappone. Nello specifico, i cacciatorpediniere lanciamissili del Dragone, Shaoxing e Urumqi, sono approdati nella città di Vladivostok, da dove prenderanno parte alle manovre Joint Sea 2025 in programma da venerdì 1 agosto a martedì 5 dello stesso mese. " La tradizionale esercitazione avrà luogo nelle acque del Mar del Giappone con l'obiettivo di scambiare esperienze tra i marinai della Marina militare russa e della Marina dell'Esercito popolare di liberazione cinese. L'esercitazione ha carattere difensivo e non è diretta contro altri Paesi ", si legge in una nota pubblicato dal servizio stampa della stessa Flotta del Pacifico.

Via alle esercitazioni navali Cina-Russia

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass, alle esercitazioni parteciperanno anche sottomarini diesel-elettrici e aerei navali di entrambi i Paesi. Le manovre Joint Sea 2025 saranno seguite dal sesto pattugliamento marittimo congiunto nel Pacifico, ha affermato mercoledì il ministero della Difesa cinese. Si svolgeranno inoltre nello spazio marittimo e aereo vicino a Vladivostok.

Alcune delle forze impegnate prenderanno poi parte al successivo pattugliamento congiunto in aree oceaniche designate, ha dichiarato il portavoce del ministero Zhang Xiaogang. " Si tratta di un accordo nell'ambito del piano di cooperazione annuale tra le forze armate cinese e russa. Non è rivolto a terze parti, né è correlato all'attuale situazione internazionale e regionale ", ha aggiunto Zhang da Pechino.

Tutto questo va in scena in un momento particolare, ossia mentre l'aeronautica militare statunitense ospita l'esercitazione Resolute Force Pacific 2025 in varie località, tra cui Hawaii, Guam e Giappone, nonché nello spazio aereo internazionale. Le operazioni sono iniziate il 10 luglio e si estenderanno fino all'8 agosto, coinvolgendo oltre 400 aerei e 12.000 persone provenienti dagli Stati Uniti e da alleati come Giappone e Australia. L'aeronautica militare statunitense l'ha descritta come la " più grande esercitazione di combattimento nella regione ".

Cosa succede nel Pacifico

" Gli Stati Uniti, aggrappati alla loro mentalità da Guerra Fredda, hanno costantemente mostrato i muscoli nella regione Asia-Pacifico e hanno tentato di coalizzarsi sotto le mentite spoglie di 'esercitazioni militari', intimidire e fare pressione su altri paesi e minare la pace e la stabilità nella regione ", ha affermato Zhang.

Negli ultimi anni, con l'approfondimento della partnership tra Pechino e Mosca, l'intensificazione della cooperazione navale è diventata un elemento chiave del rafforzamento dei legami militari tra Cina e Russia. Questa sarà l'undicesima esercitazione della serie Joint Sea, nota anche come "Maritime Cooperation". Secondo quanto riferito, l'esercitazione sarà composta da una fase a terra e una in mare. " In mare, le navi dei due Paesi perfezioneranno azioni congiunte di ricerca e soccorso, nonché svolgeranno esercitazioni antisommergibile e di difesa aerea, effettuando inoltre esercitazioni di tiro con artiglieria in uno dei poligoni di addestramento della Flotta del Pacifico ", ha aggiunto il servizio stampa della Flotta russa del Pacifico.

Gli ultimi due giorni delle esercitazioni sino-russe, tra le altre cose, si sovrapporranno ad una manovra congiunta tra le

Marine indiana e filippina nel Mar Cinese Meridionale, in quella che gli osservatori hanno definito una dimostrazione del sostegno di Nuova Delhi all'alleato statunitense nella sua disputa territoriale in corso con la Cina.