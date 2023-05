Il mantello e l'importante ruolo di George: chi sono gli altri paggetti

La cerimonia di incoronazione di Re Carlo III sta attirando l'attenzione del pubblico in ogni parte del mondo. La curiosità su tutto ciò che succede attorno al figlio della compianta Elisabetta I e alla cerimonia, che lo renderà ufficialmente Re del Regno Unito, è altissima a partire da chi lo circonda in questo momento storico come i figli William e Harry, ma anche i nipoti.

Re Carlo III è arrivato all'Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione subito dopo la consorte Camilla, che è stata la prima a varcare le porte dello storico edificio. Sceso dalla carrozza reale, che lo ha condotto in corteo da Buckingham Palace lungo le strade di Londra, il sovrano si è mostrato al pubblico con indosso il tradizionale mantello di ermellino che, secondo alcuni rumor, Carlo avrebbe voluto sostituire con una copia più ecologica salvo poi ripensarci.

Chi sono i paggi d'onore

Nel fare il suo ingresso nell'Abbazia, re Carlo è stato seguito dai paggetti reali, il cui compito principale è quello di portare il mantello per evitare che, con il suo peso e la lunghezza, possa intralciare la camminata del sovrano. Si tratta di paggi d'onore, figure con grado cerimoniale che sono presenti nelle occasioni di Stato e in celebrazioni speciali come quella dell'incoronazione.

I paggetti che hanno seguito la regina Camilla e re Carlo sono stati otto in totale, quattro ciascuno. Al seguito di Re Carlo III si è potuto vedere il principino George, figlio dei principi di Galles e terzo in linea di successione, poi Lord Oliver Cholmondeley (figlio dell'assistente personale del sovrano, il marchese David Cholmondeley), Ralph Tollemache (figlio di Edward Tollemache e Sophie Tollemache) e Nicholas Barclay (figlio di Sarah Troughton, cugina di Carlo III). Per la regina consorte invece si sono potuti vedere dietro al suo mantello tradizionale i nipoti gemelli Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il pronipote Arthur Elliot, Arthur Elliot, figlio delll'uomo d'affari Ben Elliot. Per tutti un unico dress code previsto dal cerimoniale, con giacche rosse con alamari dorati e i giovanissimi paggi non hanno mostrato esitazione nel seguire il re lungo la navata di Westminster.