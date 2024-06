L'Iran avanza coi piani atomici: è allarme Onu. E gli Usa: "Risponderemo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno lanciato un chiaro messaggio all'indirizzo dell'Iran, accusato da più parti di aver intensificato il suo programma nucleare e di disporre di materiale sufficiente per costruire diverse bombe atomiche. Nello specifico, gli Usa hanno chiarito di esser pronti a " rispondere di conseguenza " di fronte ad ogni mossa azzardata da parte di Teheran. Washington ha inoltre chiesto al governo iraniano di cooperare con l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, e attuare tutti gli obblighi giuridicamente vincolanti. Per l'Osservatorio atomico delle Nazioni Unite, intanto, l'Iran avrebbe avviato una nuova serie di centrifughe avanzate per l'arricchimento di uranio e intenderebbe installarne altre nelle prossime settimane.

L'avvertimento Usa all'Iran

" L'Iran continua a compiere passi nella direzione sbagliata riguardo al suo programma nucleare ", ha scritto su X il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Mattew Miller, secondo cui Teheran " deve cooperare con l'Aiea senza ulteriori ritardi per attuare pienamente i suoi obblighi di salvaguardia giuridicamente vincolanti ". Gli Stati Uniti, ha concluso Miller, rimangono " in stretto coordinamento con i partner e alleati ".

Lo stesso Miller ha quindi sottolineato come il governo iraniano voglia continuare ad espandere il suo programma " in modi che non hanno alcuno scopo pacifico credibile ". " Queste azioni pianificate minano ulteriormente le affermazioni contrarie dell'Iran ", ha aggiunto l'alto funzionario americano. " Se l'Iran attuerà questi piani, risponderemo di conseguenza ", ha quindi concluso.

Le mosse di Teheran

L'avvertimento americano è conseguenza diretta degli ultimi passi effettuati dall'Iran. L'organismo di vigilanza atomica delle Nazioni Unite ha confermato che Teheran ha avviato nuove serie di centrifughe avanzate e prevede di installarne altre nelle prossime settimane. Per gli Stati Uniti si tratta di mosse che alimentano una pericolosa escalation nucleare.

L'installazione di nuove centrifughe fa progredire ulteriormente il programma nucleare iraniano, che già arricchisce l'uranio a livelli quasi da armamento e vanta una scorta sufficiente per diverse bombe nucleari, se decidesse di crearle.

L'Iran prevede inoltre di installare 18 cascate di centrifughe IR-2m a Natanz e otto cascate di centrifughe IR-6 nel sito nucleare di Fordo. Ognuna di queste classi di centrifughe arricchisce l'uranio più velocemente delle centrifughe IR-1 di base dell'Iran, che rimangono il cavallo di battaglia del programma atomico del Paese.

L'allarme dell'Aiea

Finora l'Iran ha arricchito l'uranio in queste cascate fino al 2% di purezza. L'Aiea ha intanto affermato che i suoi ispettori hanno verificato che l'Iran ha iniziato ad alimentare l'uranio in tre cascate di centrifughe avanzate IR-4 e IR-6 presso il citato impianto di arricchimento di Natanz.

Le cascate sono un gruppo di centrifughe che centrifugano insieme il gas di uranio per arricchirlo più

rapidamente. Teheran non ha fornito alcuna conferma. L'Iran, scendendo nei dettagli, arricchisce già l'uranio fino al, poco distante dai livelli di qualità per le armi che deve essere del