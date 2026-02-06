Trovata senza vita la top model Cristina Pérez. Aveva 21 anni

La giovane top model internazionale Cristina Pérez Galcenco, 21 anni, conosciuta per aver sfilato sulle passerelle di tutto il mondo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione sulla Costa del Sol, nel sud della Spagna. Il corpo è stato scoperto martedì mattina a Caleta de Vélez, nei pressi di Malaga. Secondo fonti della polizia, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La morte, al momento, non viene considerata sospetta. Sulla vicenda è stata comunque aperta un’inchiesta.

Una carriera al top

Nata a Lanzarote, Cristina si era trasferita con la famiglia pochi mesi dopo la nascita a Lugones, nelle Asturie, dove è cresciuta. Fin da bambina mostrava una naturale predisposizione per il mondo della moda, in molti, tra amici e conoscenti, la incoraggiavano a intraprendere quella strada.

Durante l’adolescenza aveva inizialmente affiancato gli studi alla ginnastica ritmica, prima di decidere di dedicarsi completamente al nuovo percorso. Fu allora che, dopo averne parlato con i genitori, iniziò a preparare i primi book fotografici, dando ufficialmente il via alla carriera di modella.

Dalle passerelle locali alle capitali della moda

A partire dai 14 anni, Cristina divenne una presenza fissa della Pasarela Campoamor di Oviedo, uno degli eventi che ne segnarono la crescita professionale. Da lì, il suo percorso prese rapidamente una dimensione internazionale, sfilando a Madrid, Parigi, Milano e Londra e partecipando anche alla Madrid Fashion Week.

Nel corso degli anni aveva lavorato per marchi come Stradivarius e preso parte a showroom e presentazioni di collezioni per grandi maison come Versace e Louis Vuitton. Aveva inoltre trascorso alcuni mesi in Cina per motivi professionali, confermando il profilo internazionale della sua carriera.

Il dolore di chi l’ha vista crescere

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo della moda. Graciela Suárez, direttrice della Pasarela Campoamor, ha dichiarato di sentirsi “distrutta” e ha annunciato che nei prossimi giorni verranno organizzati omaggi e ricordi in sua memoria. Parole di cordoglio sono arrivate anche dall’agenzia di moda Rassim’s, che ha espresso pubblicamente la propria tristezza.

Numerosi anche i messaggi di affetto da parte di amici e colleghi. La fotografa Xana de Jesús ha ricordato Cristina come “una stella destinata a brillare per sempre”, mentre un’amica ha scritto semplicemente: “Cristina era un angelo, e lo è sempre stata”.

Una famiglia legata al mondo dello sport

Cristina era figlia di Nacho Pérez, ex portiere di calcio che ha militato in club come lo Sporting Gijón, e di Tatiana Galcenco, di origine moldava. Al momento, i genitori non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla scomparsa. Nei prossimi giorni, la salma dovrebbe essere trasferita nelle Asturie, la regione in cui la giovane è cresciuta, per consentire lo svolgimento dei funerali.

Le sue parole sulla solitudine

In una recente intervista, la giovane modella aveva raccontato con grande lucidità anche il lato meno visibile della professione. “Il mio lavoro è rappresentare l’immagine che un marchio vuole trasmettere, sia in passerella sia nelle campagne pubblicitarie”, spiegava.

Cristina parlava con entusiasmo degli incontri con culture e mentalità diverse, ma non nascondeva le difficoltà: “Il continuo viaggiare porta con sé una profonda solitudine. È probabilmente la parte più dura di questo lavoro”. Riconosceva inoltre che aver iniziato così giovane aveva reso più complesso affrontare certe pressioni, sottolineando l’importanza della maturazione personale per resistere ai ritmi e all’isolamento spesso imposti dal mondo della moda.

Gli ultimi giorni a Malaga

Al momento della morte, Cristina si trovava a Malaga, dove stava

frequentando un corso di formazione. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra chi l’aveva conosciuta e stimata, consegnando al mondo della moda il ricordo di una ragazza sensibile, determinata e dal talento precoce.