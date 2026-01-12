Visita a sorpresa: Papa Leone riceve il premio Nobel Machado

In tarda mattinata Papa Leone XIV ha incontrato il Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado. Di recente il pontefice ha parlato del Venezuela. Lo scorso 4 gennaio nel corso dell'Angelus ha detto che "il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese". Ed ha poi aggiunto di rispettare "i diritti umani e civili di ognuno e di tutti", lavorando per "costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica".

Un nuovo appello lo ha fatto il 9 gennaio, durante l'udienza al corpo diplomatico. In quel caso il Papa ha chiesto di "costruire una società fondata sulla giustizia, sulla verità, sulla libertà e sulla fraternità e così risollevarsi dalla grave crisi che affligge il Paese da molti anni". Insieme a questo, l'invito "a rispettare la volontà del popolo venezuelano" e "ad impegnarsi per la tutela dei diritti umani e civili di ognuno e per l'edificazione di un futuro di stabilità e di concordia".

Leone XIV ha chiesto che il Venezuela rimanga un paese indipendente, dicendo di seguire gli sviluppi in Venezuela con "profonda preoccupazione" e sollecitando la protezione dei diritti umani e civili nel paese latinoamericano.

Com'è noto Machado era stata esclusa dalle elezioni generali del 2024 in Venezuela e, per tale motivo, aveva sostenuto Edmundo Gonzalez Urrutia, considerato da larga parte della comunità internazionale il vero vincitore delle elezioni, che ufficialmente avevano visto la conferma di Maduro con il

51,95% dei voti.

Martedì o mercoledì Machado dovrebbe incontrare Donald Trump, come quest'ultimo ha fatto sapere di recente. Il presidente Usa al momento ha escluso che Machado possa avere un ruolo di leadership in Venezuela.