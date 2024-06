"Mia madre disabile rapinata a Milano", lo sfogo di Manuela Folliero

Ascolta ora 00:00 00:00

Uno sfogo dettato dalla rabbia per quanto accaduto alla madre e dalla consapevolezza che oramai le rapine a Milano sono all'ordine del giorno, con le borseggiatrici straniere a imperversare ovunque e non solo in metropolitana e che parlare di sicurezza sia diventato quasi impossibile: la presentatrice Emanuela Folliero racconta sulla sua pagina Instagram lo spiacevole episodio capitato nella giornata di oggi alla mamma, una donna disabile di 93 anni.

"Non è possibile" , esordisce la conduttrice nel primo dei due video in cui denuncia i fatti tramite una Storia su Instagram, nella quale emerge chiaramente ciò che pensa delle borseggiatrici solamente dalla scritta poco equivocabile che campeggia al centro del filmato: " Maledette ". " Sono con mia mamma e mia zia Giuliana, 93 e 96 anni, con me, e hanno rubato la borsa ", spiega ancora la Folliero ai suoi followers.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 13.00, e il video viene registrato in piazza Argentina, zona Loreto, quando la presentatrice scopre cosa è accaduto pocanzi. Le solite borseggiatrici straniere, vera e propria piaga del capoluogo meneghino, sono entrate in azione prendendo di mira l'anziana donna, approfittando della sua disabilità e sottraendole la borsetta. "Io ne avevo una di qua e una li là" , prosegue la storica conduttrice di Rete 4, "e non è possibile rubare una borsa a una persona disabile" . " Cioè, ma dove viviamo qua?" , si sfoga Emanuela Folliero. " La sicurezza? Ma di che...non si può più andare in giro...mia mamma oltretutto adesso si sente anche male".

Nel video successivo la presentatrice mostra ai suoi followers la madre, ancora sotto choc per l'accaduto. "Come ti senti, mamma? ", domanda la donna. "Non bene", replica l'anziana scuotendo mestamente la testa. "Io adesso vado a denunciare, però...ma che cosa si devono integrare?" , domanda polemicamente la Folliero, citando l'espressione che gli esponenti della sinistra ripetono come un mantra quando accadono episodi del genere. "Integrare di che cosa? Devono tornare a casa loro...ma non hanno una coscienza? Una madre...una nonna...no, no, devono togliere la borsa e far stare male mia madre" , conclude la conduttrice.