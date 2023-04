Milano, condannato a 20 anni Davide Flachi. È il figlio dell'ex boss della Comasina

Davide Flachi, figlio dell'ex boss della Comasina Pepè Flachi, morto nell'estate del 2022, è stato condannato a 20 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e truffe assicurative. Lo ha deciso la gup Natalia Imarisio accogliendo la richiesta dei pm della Dda Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, co-titolari delle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

Le condanne

Davide Flachi era finito in carcere lo scorso settembre nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Dda su una presunta associazione per delinquere con traffici di droga e armi, frodi alle assicurazioni ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Processato in abbreviato, l'ex figlio del boss 'ndraghetista è stato condannato a 20 di reclusione. Con Flachi, difeso dall'avvocato Emanuele Gorpia, sono stati condannati anche i suoi complici: il cugino Santo Crea a 17 anni e 4 mesi, e Samuel Cimmarusti a 18 anni. Ha patteggiato una pena di 3 anni e mezzo Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente dell'Isola dei Famosi, ritenuto dagli inquirenti prestanome di Flachi in quanto titolare fittizio di un negozio di articoli sportivi riconducibile al primo.

L'inchiesta della Dda