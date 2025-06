"Preoccupante clima d'odio anti-israeliano". La denuncia del centrodestra milanese

L'opposizione di centrodestra nel Consiglio comunale di Milano critica apertamente " il silenzio o le posizioni ambigue " del sindaco Giuseppe Sala e della maggioranza di centrosinistra nel condannare i cartelli apparsi in città con la scritta "Israeliani non benvenuti". " Nel 2025 siamo costretti ad assistere a una nuova caccia all'ebreo ", dichiara il capogruppo delle Lega a Palazzo Marino, Alessandro Verri, parlando di " una campagna antisemita vergognosa " che prosegue dal 7 ottobre 2023, con " vere e proprie forme di violenza razzista contro i cittadini di religione ebraica che non hanno avuto, dal Comune di Milano, il necessario sostegno ". L'esponente leghista ravvisa inoltre nel mondo della sinistra " atteggiamenti e interventi che soffiavano sul fuoco dell'antisemitismo galoppante ".

Non è da meno l'intervento di Alessandro De Chirico, di Forza Italia: " È sempre più preoccupante il clima antisemita e di odio che si percepisce a Milano - afferma il membro dell'intergruppo "Amici del Popolo ebraico e di Israele", che ha chiesto la convocazione consiglio comunale straordinario all'interno della sinagoga -. Purtroppo e con profonda amarezza devo constatare che questa sensazione è frutto di una responsabilità politica, che mi auguro sia non voluta, per il silenzio con cui l'amministrazione comunale guidata dal Pd non fa che assecondare e che in qualche modo la sta rendendo complice rispetto agli odiatori seriali ". Secondo la forzista sarebbe ancora più necessaria una forte e netta presa di posizione da parte dell'organo democratico della città di Milano " alla luce del clima di forte e crescente antisemitismo: per questo chiederemo alla presidente Buscemi di darci una risposta, anche se il silenzio è già molto chiaro ".

Una stessa dura condanna arriva anche da Fratelli d'Italia, che parla di " un fatto gravissimo che non può essere ignorato. È inaccettabile che l'amministrazione comunale continui a mostrarsi incerta, se non addirittura complice, con il proprio silenzio o con posizioni ambigue. Di fronte all'odio non servono equilibrismi politici ma condanne nette e azioni concrete ", dichiarano Simone Orlandi e Deborah Dell'Acqua, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore di Fdi Milano. Si chiede insistentemente " che il sindaco prenda una posizione chiara, pubblica e inequivocabile, e che l'intera giunta dimostri finalmente di essere all'altezza del ruolo che ricopre ". " Il costante e diffuso relativismo di Sala su tanti temi ci ha portato ad una deriva fuori controllo ", denuncia il capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Palazzo Marino, Riccardo Truppo.

Quest'ultimo annuncia che nel prossimo Consiglio comunale " chiederemo conto di ciò che sindaco e giunta avranno fatto a seguito di questa ennesima dimostrazione d'odio nei confronti di una comunità milanese che merita la più assoluta tutela e che ha, soprattutto da parte nostra, la massima stima e solidarietà incondizionata ".

Assistiamo, ancora una volta, nella città più antisemita d'Italia all'ennesimo fatto indegno e vergognoso da parte dei pro-Pal e pro-Hamas

nel giro di poco tempo, denuncerò alle autorità competenti la complicità della maggioranza di centrosinistra del Comune di Milano che, a quel punto, sarà anche lei responsabile politicamente di questo grave atto antisemita

", afferma il deputato di Fdi,, che in una nota annuncia che, se i manifesti non verranno rimossi "".