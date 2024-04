Sparita come Denise, ma Danka è morta. In due confessano l'omicidio

Non c’è purtroppo un lieto fine nella vicenda della scomparsa di Danka Ilic, la bambina di neppure 2 anni scomparsa il 26 marzo 2024 nei pressi di Bor, in Serbia. Non c’è ancora il corpo, ma in base alle confessioni di due sospettati fermati, S.J. e D.D., si sa che la piccola è morta. La cercava l’Interpol, che aveva diramato l’appello in tutti i Paesi europei e in Serbia aveva attivato l’Amber Alert, un sistema di informazione per via televisiva e sulle autostrade che si usa nei casi di scomparsa di minori.

Nelle scorse ore è giunto l’annuncio del premier serbo Aleksandar Vucic: “ Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor, Danka Ilic è stata uccisa. La polizia ha arrestato due persone che hanno ucciso Danka e, da quanto ho capito, entrambi hanno confessato il loro crimine ”. Le due persone fermate hanno condotto la polizia nel luogo in cui si presume sia avvenuto l’occultamento di cadavere.

A quanto è dato sapere, non si tratta di un omicidio volontario. Stando alle confessioni, S.J. avrebbe investito la bambina con la sua Fiat Panda. Insieme a D.D., suo collega - entrambi lavorano all’acquedotto - avrebbe messo il corpo nel bagagliaio e l'avrebbe seppellito in una vicina discarica illegale. I due sarebbero tornati più volte a controllare l’occultamento.

Nei giorni scorsi era spuntato il filmato di una Fiat Panda che sfrecciava nei pressi del luogo in cui Danka è scomparsa: il video ha condotto gli inquirenti sulle tracce dei responsabili. Nella vettura sono infatti state trovate tracce di sangue, benché i due uomini abbiano cercato di eliminarle perfino con l’acido. Il ministro Bratislav Gasic, come riporta N1Info, ha raccontato che i due sarebbero stati incontrati e avvicinati dal padre di Danka, il quale avrebbe chiesto loro se avessero visto la figlia, ricevendo una risposta negativa.

La notizia della scomparsa di Danka era stata data in Italia ieri da “Chi l’ha visto?”. C’è stato un momento della trasmissione in cui si è pensato di ben sperare che la bambina fosse viva: si è infatti parlato di un presunto avvistamento, con tanto di video a Vienna. Nel filmato, si mostrava una bimba simile a Danka in compagnia di due donne. È emerso che una delle due donne fosse la madre della piccola nel video.