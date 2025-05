La telefonata, le scarpe, le impronte. Cosa ha fatto condannare Stasi (e accusare Sempio)

Ascolta ora 00:00 00:00

Era il 13 agosto del 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, venne ritrovata in una pozza di sangue all'interno della villetta di via Pascoli a Garlasco. Nel 2015 per l'omicidio fu condannato in via definitiva a 16 anni carcere, il fidanzato della vittima Alberto Stasi, ribattezzato dalla stampa dell'epoca come " il biondino dagli occhi di ghiaccio ". Caso chiuso. Fino a quando, nel marzo del 2025, a 18 anni dal delitto, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire le indagini. L'attuale inchiesta vede indagato con l'ipotesi di omicidio in concorso Andrea Sempio, un amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara. Sta di fatto che, sul piatto della bilancia della giustizia, le due vicende hanno un peso diverso. E ad oggi, escludendo ogni eventuale risvolto investigativo o colpo di scena, la narrazione di questo macabro giallo resta quella cristallizzata agli atti del processo a carico dell'ex studente bocconiano.

Gli elementi contro Stasi

Stasi, che si è sempre proclamato innocente, venne assolto nei primi due gradi giudizio. Ma nel 2014 i giudici di appello bis ribaltarono il precedente verdetto, ritenendo che l'allora imputato fosse responsabile dell'efferato omicidio. Da qui la condanna - " al di là di ogni ragionevole dubbio " - a 16 anni di reclusione, poi confermata dalla Cassazione l'anno successivo. " La lettura congiunta di tutti i dati probatori acquisiti, gravi e precisi - si legge in un passaggio della sentenza di appello bis citato dal Corriere della Sera - porta ad individuare nell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio, l'assassino della fidanzata ". Tra i 10 elementi che gli inquirenti dell'epoca ritennero incriminanti c'è l'assenza di un abili: " Le attività che Stasi ha dichiarato di aver svolto - annotarono i giudici - consentono di collocarlo sul tale scena (quella del crimine ndr) in una finestra temporale compatibile con il delitto ". C'è poi la questione legata alla bici parcheggiata all'esterno di casa Poggi, la mattina dell'omicidio, che fu notata da una testimone ma non venne " mai menzionata da Stasi ". E il sangue sui pedali che risultò compatibile con il Dna di Chiara Poggi.

La telefonata al 118 e le scarpe

Un altro elemento che depose a sfavore dell'allora imputato fu la telefonata al 118. " Stasi ha subito riferito di un incidente domestico - si legge ancora nella sentenza di condanna, anche se nella chiamata non c'è alcun riferimento a suddetta e presunta circostanza - che ben poteva spiegare la posizione della vittima a testa in giù in fondo alla scala ripida della cantina, ma tale qualificazione costituisce il primo grave e preciso indizio a suo carico. Il suo racconto è quello dell'aggressore, non dello scopritore ". Vi è poi la questione delle impronte di una suola insaguinata sul pavimento di casa Poggi, corrispondente a una scarpa numero 42: " L'assassino calzava scarpe numero 42, Stasi possedeva e indossava anche scarpe numero 42 ". Infine le due impronte evidenziate sul dispenser del sapone liquido in bagno che, secondo i giudici erano " entrambi dell'anulare destro di Stasi ".

Sempio e l'impronta 33

Andrea Sempio venne indagato e poi poi prosciolto nel 2017. Oggi, nella pista alternativa che percorrono i pm pavesi, il 37enne è indagato per omicidio in concorso con ignoti o Stasi. Gli elementi su cui si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti sono la traccia di Dna rinvenuta sotto le unghie di Chiara Poggi, che in attesa dell'incidente probatorio del prossimo 13 giugno viene attribuita al giovane, e l'impronta del palmo di una mano individuata sul muro delle scale che conducono al seminterrato della villetta di via Pascoli, le stesse dove venne trovato il corpo senza vita della 26enne. Infine c'è la dibattuta questione del tagliando di un parcheggio a Vigevano dove Sempio si sarebbe recato la mattina del delitto.

Un "alibi" debole, secondo i pm, che non fornisce alcuna certezza sugli spostamenti dell'indagato. Tutti sospetti che gettano ombre su uno degli omicidi più atroci dell'ultimo ventennio, ma non ne cambiano la narrazione. Fino a prova contraria, ammesso che vi sia.