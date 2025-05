Delitto di Garlasco, quella pista satanica dal passato

Ascolta ora 00:00 00:00

Insoliti suicidi, atti intimidatori e satanismo. È stata questa una delle piste battute in passato sul delitto di Garlasco, una pista che però, come spesso è successo in altri casi di omicidio, si è tradotta in un vicolo cieco. Di fatto in Italia, il satanismo o in generale l’esoterismo nei casi di cronaca si sono dimostrati un’appendice collaterale ma non il movente principale di omicidi o altri reati contro la persona, anzi talvolta l’impressione che gli elementi fossero correlati è stata anche oggetto di psicosi.

Come ha ricordato Il Tempo, questa presunta pista satanica era legata a diversi suicidi che si erano verificati in zona negli anni intorno al 2007, cioè l’anno in cui è stata uccisa Chiara Poggi, ma anche l’omicidio di un uomo anziano, il cui corpo era stato occultato in un’intercapedine. Ma esisterebbero anche elementi più attinenti con i protagonisti del caso: nel 2017, come riporta Agi, gli avvocati di Alberto Stasi dell’epoca, Fabio Giarda e Giada Bocellari, sarebbero stati pedinati, tanto da sporgere denuncia.

“ Nel corso di questi mesi abbiamo preso contatti, per lo più attraverso dei nostri collaboratori, con varie persone della zona di Garlasco - c’è scritto nel verbale di Giada Bocellari - Da queste attività sono emersi alcuni aspetti che nulla, apparentemente, hanno a che fare con la nota vicenda di Garlasco, ma sono aspetti che hanno interessato alcuni soggetti già emersi nei mesi precedenti. Mi riferisco a una serie di suicidi di ragazzi della zona di Garlasco e della Lomellina, avvenuti in circostanze strane e del suicidio di un anziano signore avvenuto nei pressi di un canale. In questa serie di fatti si inserisce anche l'omicidio di una donna, madre di uno dei ragazzi suicidatisi, rimasto irrisolto ”.

Ma cosa c’entrerebbe il satanismo? Bocellari ha spiegato ai carabinieri anche di essere stata contattata sui social da una sedicente sensitiva, che le avrebbe detto che le sue indagini stessero “ andando su un terreno pericoloso dove sono coinvolte persone legate al satanismo ”. Tuttavia la chiosa del verbale è possibilista sul fatto che potrebbe trattarsi di qualcosa di inconsistente: “ Non so se gli episodi sono da collegarsi a questa serie di messaggi di cui vi dico o se dietro ci sia solo un aspetto ludico o animato dalla voglia di prendersi gioco di chi sta facendo il suo mestiere ”.

Sarebbero 8 iavvenuti a Garlasco e hinterland tra il 2008 e il 2014, almeno quelli raccolti dalla legale. Ci si chiede, mentre sui social il dibattito si anima nel merito: ora che le indagini sembrano procedere a 360 gradi ripescando molto dal passato, si tornerà anche su questa pista?