Garlasco, ecco perché Stasi, Sempio e Poggi saranno interrogati contemporaneamente

Oggi è l'atteso giorno dei tre interrogatori nei confronti di Andrea Sempio, Marco Poggi e Alberto Stasi; gli inquirenti sperano di ottenere da questi colloqui importanti informazioni relative al delitto di Garlasco. I tre uomini dovranno presentarsi nello stesso momento, alla stessa ora. Si tratta di una precauzione in più per evitare una fuga di informazioni.

Dopo la riapertura del caso, le indagini stanno entrando sempre più nel vivo. La giornata di oggi - martedì 20 maggio - potrebbe essere cruciale per capire che cosa sia accaduto alla giovane Chiara Poggi. Sono trascorsi diciotto anni, e le domande sono ancora tantissime.

Sempio, Stasi e Poggi saranno dunque ascoltati dagli inquirenti. Stasi e Sempio sono attesi alla Procura a Pavia, ed è molto probabile che si incontrino. Marco Poggi, fratello di Chiara, si recherà invece in una caserma in zona Mestre. L'orario è il medesimo per tutti e tre: le 14.00 del pomeriggio. Non è stato rivelato altro, e questo fa bene intendere quanto i magistrati siano intenzionati a proteggere le indagini, cercando di contrastare una possibile fuga di informazioni. Il caso Garlasco, del resto, ha grandissima attenzione mediatica.

Ma c'è di più. Le ragioni che hanno spinto gli inquirenti a svolgere gli interrogatori nello stesso orario risiedono anche nella volontà di impedire che uno dei tre uomini venga informato delle domande rivolte agli altri. Questo permetterebbe infatti di "preparare" le risposte. Il procuratore aggiunto Stefano Civardi, insieme ai pubblici ministeri Valentina De Stefano e Giuliana Rizza, inizierà a fare sul serio. E forse, dopo gli interrogatori, trapelerà qualcosa in più su queste nuove indagini.

Intanto nel corso della giornata di ieri si è tenuta

unapresso il Comando provinciale dei carabinieri di via Moscova, a Milano. Nel corso del colloquio, a cui hanno partecipato investigatori e inquirenti, si è parlato proprio della giornata di oggi.