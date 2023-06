"Giulia Tramontano uccisa con 37 coltellate". I primi risultati dell'autopsia

Almeno "37 coltellate, forse 40" sul corpo di Giulia Tramontano. È uno dei primi risultati dell'autopsia che si è svolta oggi sul corpo della 29enne uccisa lo scorso 27 maggio da Alessandro Impagnatiello. Le coltellate sono state inferte non al feto ma anche alla schiena, una anche al volto. Un esito che cambia completamente la prospettiva sul delitto, che oggi appare quindi caratterizzato da grande efferatezza ed "pervicacia".

In sede di convalida del fermo, il gip aveva escluso l'aggravante della crudeltà perché non erano visibili - a occhio nudo - tutti i fendenti inflitti sul corpo della giovane, incinta al settimo mese. Il corpo era infatti ricoperto da estese ustioni, perché il killer 30enne ha provato a disfarsene bruciandolo prima nella vasca da bagno, poi nel box. La 29enne è stata poi avvolta in un cellophane e il corpo gettato in un vialetto colmo di erbacce tra due box in via Monte Rosa a Senago, a 700 metri dalla casa in cui viveva la coppia.

Si parlava all'inizio di "due fendenti" al collo e una sotto il seno. E l'autopsia ha confermato che la giovane è stata uccisa da "due coltellate letali nella zona del collo". In particolare i fendenti hanno colpito "la carotide e la succlavia", la più grande arteria presente nella parte superiore del torace, al di sotto della clavicola. Secondo quanto è stato riferito - a differenza di quanto si è detto in un primo momento - Giulia non aveva segni di difesa. La giovane non ha provato a parare i colpi, il che lascia intendere che sia rimasta sorpresa dall'attacco sferrato dal suo assassino.

Il tentativo di dare fuoco complica la datazione dell'orario della morte. "Le ustioni diffuse hanno alterato pesantemente i tessuti", riferiscono le agenzie di stampa, rendendo difficile rilevare le macchie ipostatiche che consentono ai medici legali di stabilire, con precisione, l'orario della morte. Dai primi accertamenti non è stato possibile accertare se le fiamme siano state appiccate dopo il decesso della giovane. Per avere gli esiti completi dell'autopsia saranno necessari almeno 90 giorni. Un aspetto che non è ancora emerso è se Giulia, in stato avanzato di gravidanza, fosse già in travaglio quando è stata uccisa: questo porterebbe a livello giuridico alla qualificazione di "duplice omicidio".