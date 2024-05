"Lo hanno ammazzato". La famiglia Donato e quei dubbi sugli ultimi momenti di Onorato

Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, non si è tolto la vita. Ne sono certe la moglie e la figlia, Carolina Onorato, che ieri hanno trovato il corpo dell'uomo all'interno della sua vettura. i tre si sarebbero dovuti incontrare per pranzo ma il ritardo dell'imprenditore e architetto ha allertato le due donne, che sono andate a cercarlo. Fortunatamente, una di loro aveva accesso alla localizzazione del suo dispositivo gps e così sono riuscite a rintracciarlo rapidamente in via Ugo La Malfa, periferia orientale della città, nei pressi di uno dei vialoni che portano fuori città. Non è chiaro cosa ci facesse lì l'uomo che, secondo quanto di apprende, avrebbe dovuto avere un incontro di lavoro a Capaci ieri mattina, poco fuori rispetto al capoluogo e non è al momento noto se ci sia andato.

" Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato ", ha scritto la figlia Carolina in un messaggio affidato ai social, per rispondere indirettamente alle ipotesi che stanno avanzando dal momento in cui è stato ritrovato il corpo dell'uomo. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista, né quella dell'omicidio né quella del suicidio. Stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per fare chiarezza e per risolvere il mistero, come dimostrano i rilievi condotti fino a tarda notte nel luogo del ritrovamento. Il cadavere di Onorato si trovava in auto, ancora con la cintura allacciata, e al collo aveva stretta una fascetta stringicavo di quelle autobloccanti. Sulla camicia erano presenti alcune tracce di sangue, il che aveva indotto in un primo momento a pensare che l'uomo avesse qualche ferita ma il medico legale, a una prima ispezione, l'ha escluso e ha confermato che la morte è sopraggiunta per soffocamento.

" Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così ", dice ancora la figlia, presente al momento del ritrovamento insieme alla madre. E, infatti, aggiunge: " Lo escludo per come io stessa, insieme a mia madre, l'abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma un omicidio ". Ne è convinta anche l'onorevole Donato, ascoltata fino a tarda notte dagli investigatori, ai quali ha ribadito che il marito non si sarebbe " mai ucciso " e che " è stato ammazzato ". Intanto vengono ricostruite le ultime ore di vita dell'uomo e sono state avviate indagini anche sul suo patrimonio, per capire se potesse avere problemi di sorta.

La sera prima del ritrovamento del corpo, Onorato aveva partecipato a una festa e chi lo ha incontrato lo ricorda sereno. Altra strada seguita è quella della vita politica che si intreccia a quella privata. Ma al momento si è nel campo delle ipotesi e solo nelle prossime ore potranno esserci dettagli più chiari sulla vicenda.