Orrore a Teramo, 15enne stuprata all'uscita di una discoteca

Ascolta ora 00:00 00:00

Stuprata a 15 anni all'uscita di una discoteca dal ragazzo con cui, fino a qualche minuto prima che si consumasse lo stupro, stava trascorrendo una serata all'insegna del divertimento. È successo sabato scorso ad Alba Adriatica, nella zona costiera della provincia di Teramo, dove la 15enne stava trascorrendo le vacanze assieme ai suoi genitori. Il presunto aggressore non è stato ancora identificato.

La serata in discoteca

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, sulla scorta della testimonianza fornita dalla vittima, lo stupro si sarebbe consumato a tarda notte in un vicolo buio della nota cittadina balneare. La 15enne ha raccontato di aver conosciuto il ragazzo, che le avrebbe detto di avere 18 anni, in un locale della zona. Tra balli scatenati, risate e qualche drink, tra i due c'è stato un tenero approccio. Poi il giovane le ha proposto di fare quattro passi all'aria aperta per chiacchierare un po' e conoscersi meglio. Ma quella passeggiata romantica in riva al mare si è trasformata ben presto in un incubo.

La violenza sessuale

Certo di non essere osservato, il ragazzo ha provato a baciare la 15enne. Lei lo ha respinto, ma non è servito a nulla. Nonostante il rifiuto, infatti, lui l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale completo. Dopo lo stupro si è dileguato, abbandonando la vittima in strada, svestita e dolorante. La giovane è stata trasportata dapprima al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova e successivamente al "Mazzini" di Teramo per le cure del caso. I medici che l'hanno visitata hanno riscontrato ferite compatibili con la dinamica di una violenza sessuale.

La caccia all'aggressore

Come riporta Agi, il presunto aggressore non è stato ancora rintracciato. I carabinieri di Teramo, che conducono le indagini, hanno acquisito i referti medici dei due ospedali che confermerebbero la veridicità del racconto fornito dalla vittima. Gli investigatori hanno repertato anche gli indumenti della 15enne per gli accertamenti di laboratorio.

L'obiettivo è quello di estrarre ilda eventuali tracce biologiche lasciate dal ragazzo sui vestiti e risalire, dunque, alla sua identità. Per conoscere l'esito degli esami bisognerà attendere ancora qualche giorno.