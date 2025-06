"Come sei bella". Spunta una nuova testimonianza su Emanuela Orlandi

" Un prete infastidì Emanuela mentre stavamo nei giardini vaticani ". Lo racconta un'amica d'infanzia di Emanuela Orlandi ai microfoni di Far West, il programma di Rai 3 condotto dal giornalista Salvo Sottile. Incalzata dalle domande dell'inviato Tommaso Mattei, la donna abbozza un identikit del prelato - " Alto, magro, con gli occhiali e gli occhi chiari " - che avrebbe, a suo dire, " abbracciato " l'allora 15enne.

Cosa ha detto l'amica di Emanuela Orlandi

È una testimonianza molto interessante quella dell'amica di Emanuela, che peraltro arriva alla vigilia del quarantaduesimo anniversario della scomparsa. " Eravamo unite, era un periodo che eravamo molto unite. - ricorda la donna - Pattinavamo, facevamo delle passeggiate in via del Mascherino, ma anche all'interno del Vaticano, dove c'era uno spazio in cui si poteva stare tranquille ". Poi rivela: " C'erano delle persone lì che avevano delle attenzioni un po' particolari. Quando pattinavamo lì è capitato che avessero delle attenzioni con lei. Io ricordo che un giorno stavamo lì, in questi giardini, e c'era questa persona che ha fatto questi apprezzamenti su Emanuela ". A quel punto il giornalista domanda: " Ad esempio, le ha detto 'come sei bella'? ". La replica dell'intervistata: " Eh sì, bravo. Lei pattinava, lui è arrivato e l'ha abbracciata ". L'inviato incalza: " Ma parliamo di un prete? ". La risposta della donna è precisa: " Sì, era un prete ".

Il prelato

Il racconto dell'amica d'infanzia di Emanuela collima con quello di una compagna di classe dell'allora 15enne, secondo cui la giovane cittadina vaticana le avrebbe confidato di aver ricevuto " attenzioni di un alto prelato ". " Se Emanuela ha raccontato qualcosa a questa ragazza - commenta la donna a Far West - evidentemente qualcosa c'è. Lei aveva un fascino particolare. Magari come lo vedevo io anche qualcun altro lo vedeva ". A quel punto il giornalista mostra all'intervistata le foto dei prelati che all'epoca frequentavano " sicuramente " i giardini vaticani, tra le quali vi è un'immagine di monsignor Paul Marcinkus, l'ex presidente dello Ior, la banca vaticana. " Gli occhi chiari... - osserva l'amica di Emanuela - Sì, potrebbe essere lui ".

Pietro Orlandi: "Un ricattato e un ricattatore"

Raggiunto dagli inviati del programma di Rai 3, Pietro Orlandi commenta così la nuova testimonianza: " In questa vicenda c'è un ricattato e un ricattatore. E se la pista sessuale ha avuto un ruolo, lo ha avuto per creare un oggetto del ricatto ".

Dopo 42 anni è necessario dare giustizia a questa vicenda, che tocca una famiglia intera e un intero Stato

Poi conclude: "". In attesa di conoscere la verità, oggi pomeriggio, in piazza del Risorgimento a Roma, ci sarà un sit-in per ricordare Emanuela alla viglia dell'anniversario della misteriosa scomparsa.