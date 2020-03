Coronavirus, come evitare il contagio: tutte le raccomandazioni

Come dice il famoso detto popolare, prevenire è meglio che curare. Soprattutto se si parla di coronavirus, la pandemia che sta facendo paura al mondo intero. L'Italia, come ben sappiamo, sta lottando da un mese contro il Covid-19 e con il passare dei giorni le misure di contenimento del governo si sono fatta via-via sempre più stringenti. Attualmente lo Stivale è il secondo Paese al mondo per numero di casi, dietro solamente alla Cina e purtroppo il primo per numero di morti.

La domanda che da settimane riecheggia nella mente di ognuno di noti è "cosa posso fare per proteggermi?". Ecco, per rispondere nel modo più esauriente possibile a questo interrogativo, ecco un elenco delle più utili raccomandazioni da seguire per evitare il contagio da coronavirus.

Le regole anti coronavirus

In primis, la cosa migliore da fare è restare a casa e uscire di casa solo per esigenze di lavoro – se potete, lavorate in smart working! -, motivi di salute o ragioni di necessità (come fare la spesa di generi alimentari o di farmaci e, anche se permessa, cercate di limitare al massimo l’attività motoria all’aria aperta).

Dunque, lavatevi spesso (e bene) le mani, sia con acqua e sapone sia, se siete in giro, con i gel igenizzanti.

In aggiunta, è bene evitare abbracci e strette di mano, così come il contatto ravvicinato con persone che soffrono di patologie alle vie respiratorie. Qualora vi trovaste in situazioni di "socialità", ricordatevi di mantenere dagli altri individui la distanza di sicurezza di almeno un metro. E non scambiatevi posate, bicchieri e bottiglie, così da evitare scambi di saliva.

Quando starnutite, fatelo portandovi l'incavo del gomito verso il naso e la bocca o, meglio, portandovi un fazzoletto. Quindi, sia dopo uno starnuto o un colpo di tosse, non toccatevi occhi, naso e bocca con le mani.

Inoltre, pulite con zelo le superfici con disinfettanti o soluzioni a base di cloro o alcol: il coronavirus, infatti, riesce a rimanere attivo sulle superfici, anche se questa via di trasmissione è meno probabile. Ciò detto, patogeni muoiono entro un minuto con la semplice disinfezione con prodotti contenti alcol etilico (etanolo 62-71%), acqua ossigenata (perossido di idrogeno allo 0,5%) o candeggina (ipocorito di sodio allo 0,1%).

Infine, utilizzate la mascherina se uscite di casa, specialmente nel caso in cui sospettate di essere malati o se assistete persone positive. In ultimissima battuta, una raccomandazione per le persone in età superiore ai 75 anni: rimanete a casa, evitando il più possibile luoghi affollati. Idem, comunque, per tutti coloro che hanno più di 65 anni e sono affetti da patologie di vario genere.