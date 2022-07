Dalla crisi col Trono di Spade alle corone di Djokovic: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

La crisi di Governo secondo il Trono di Spade

Peppiniello Appulo, per citare Dagospia, mette in crisi il governo. Alla fine il Trono di Spade è più cronaca politica che racconto fantasy: non bastano i Draghi per fermare la lunga mano degli Estranei. Oltre la Barriera infatti il braccio destro di Putin, Medvedev, esulta. Leggetevi bene il finale della saga prima di trarre conclusioni.

La fine della rivoluzione francese

Il 14 luglio si è celebrata la presa della Bastiglia, l'evento che ha dato inizio alla rivoluzione francese, alla fine dell'ancien régime e all'inizio di quella che abbiamo creduto essere l'era democratica. Visto il risultato finale di questo processo che leggiamo ogni giorno nelle cronache viene da chiedersi se ne valeva davvero la pena.

Scalfari, la Trump, Binarelli: lo spietato scorrere della storia

Il fiume della storia non smette di scorrere. Questa settimana se ne sono andati Ivana Trump, ex moglie di Donald, Eugenio Scalfari, e persino Tony Binarelli. Ogni volta che qualcuno se ne va un pezzo di presente diventa tassello del mosaico della storia, qualunque sia il colore che si è scelto.

Un nuovo telescopio per tornare a imparare dalle stelle

La NASA ha ora un nuovo telescopio spaziale, il James Webb, capace di indagare con tecnologie avveneristiche la storia dell’universo fino a 100 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa è la nostra più grande speranza: tornare a guardare le stelle per ridimensionare il nostro turbinare quotidiano e imparare a brillare con loro

Un cinese non cinese che fa impazzire i ragazzini

Continua a far impazzire milioni di persone su Tiktok uno spezzone di un asiatico che balla una canzone degli anni “70. L'hashtag italiano con cui viene veicolato è “cinesecheballa”. Poi basterebbe andare sul suo profilo per scoprire che è vietnamita. Quest'era è riassunta così, dall'agitarsi delle onde di superficie.

L'eroico gladiatore Totti e la sua (ex) regina

Dopo vent'anni è finita la favola d'amore che ha appassionato Roma e l'Italia intera. Con intrecci erotici degni delle migliori corti si scioglie davanti agli sguardi di tutti il sogno di un amore eterno. E i nostri occhi, così fissi su questa storia e accecati dalle lacrime, ancora una volta ignorano quello che dovrebbe guardare con attenzione.

Le corone di Djokovic

Lo straordinario tennista serbo viene incoronato ancora una volta Re d'Inghilterra a Wimbledon. Ma un'altra corona, di spine, incombe sulla sua testa: per non vaccinarsi contro il coronavirus è disposto a rinunciare a partecipare agli US Open. Troppe corone, troppi pensieri.

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Fabregas, Instagram down, Italia Femminile, Pippo Franco, Tony Binarelli, Lugano Inter, Catherine Spaak.