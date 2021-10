Nuovo blitz contro Forza Nuova: nei guai il leader veronese Castellini

Sono state fermate altre sei persone con l'accusa di aver preso parte all’assalto alla sede della Cgil di corso d’Italia a Roma lo scorso 9 ottobre. I poliziotti della Digos, coordinati dalla procura romana, hanno eseguito tre arresti e tre obblighi di dimora. Tra i destinatari delle misure cautelari figura Luca Castellini, 46 anni, leader veronese di Forza Nuova, il quale non potrà lasciare la propria abitazione.

Ultrà dell'Hellas Verona, Castellini era, in precedenza, già finito in un’altra indagine, accusato di istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici, che aveva portato al sequestro del sito internet di Forza Nuova. In passato, come riporta il quotidiano La Stampa, Castellini era balzato agli onori della cronaca per aver detto che il calciatore di colore Mario Balotelli non sarà mai italiano. L’operazione della polizia arriva a tre giorni dalla pronuncia del Tribunale del Riesame che ha confermato il carcere per altre cinque persone coinvolte negli stessi fatti. Si tratta di Roberto Fiore, Giuliano Castellino e Pamela Testa (rispettivamente leader nazionale, capo romano e militante di Forza Nuova), dell'ex Nar Luigi Aronica e di Salvatore Lubrano, arrestati al termine del corteo di due settimane fa.

È stato scarcerato, invece, Biagio Passaro leader del movimento "IoApro". Le ultime persone raggiunte da provvedimenti giudiziari sono in parte militanti di Forza Nuova, ma soprattutto No vax, nei confronti dei quali il pm Gianfederica Dito muove accuse pesanti. Contestati i reati di devastazione e saccheggio, resistenza e violenza. Il 9 ottobre, la pacifica manifestazione dei No pass in piazza del Popolo a Roma ha avuto un epilogo violento. Prima gli scontri con le forze dell’ordine e, poi, l’occupazione della sede nazionale della Cgil. Il gruppo di facinorosi ha buttato giù il portone dell’edificio che ospita il sindacato confederale e poi ha distrutto l’arredo interno. Un colpo inferto nei confronti di un’organizzazione che, secondo i manifestanti, non ha mai tutelato i lavoratori avallando l’obbligo del Green pass anche per operai e dipendenti.