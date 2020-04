L'errore sulle piste da sci: "Erano strapiene, virus preso sotto gamba"

Mentre l'Italia spera in un imminente ritorno alla normalità, si continua a lavorare anche per tentare di risalire alle principali cause dell'emergenza Coronavirus che si sta abbattendo sul nostro Paese. Il dito è puntato soprattutto contro quei weekend passati in montagna nella zona della Bergamasca, che risulta essere proprio la più colpita. Il primo positivo al Covid-19 a Colere, località sciistica nella Val di Scalve, è stato un maestro di sci. Proprio le stazioni di montagna sono viste come uno dei principali focolai. Pietro Orrù si ricorda bene quel sabato 7 marzo, alla vigilia della chiusura della Lombardia e di altre 14 province per tentare di contenere l'epidemia: " Code di auto, seconde case tutte aperte, sembrava Ferragosto. Il virus è stato preso sotto gamba, bisognava intervenire molto prima ".

Il sindaco di Vilminore ha fatto sapere che già il 23 febbraio i primi cittadini erano stati convocati a Bergamo per affrontare l'emergenza: " A parte che eravamo in duecento, e chissà se qualche collega si è contagiato proprio lì, ma da quel momento si sono perse almeno due settimane ". Lui si era informato tramite i carabinieri sulla possibilità di provvedere alla chiusura degli impianti, ma gli è stato riferito che " senza un grave motivo di sanità pubblica era impossibile ".

"Nessuno ha capito"

A partire dai primi di marzo erano state adottate delle misure di sicurezza: cartelli, accessi divisi in corsie e distanze tra le persone. " Ma la gente ci rideva in faccia. Non avevamo l’autorità per far rispettare regole che nessuno prendeva seriamente ", rinfaccia Roberto Meraviglia, amministratore delegato di Irta spa che gestisce il comprensorio Presolana-Monte Pora. Gli ha fatto eco Silvio Rossi, che gestisce gli impianti di Colere: " La verità è che nessun ente aveva capito cosa stava realmente succedendo. Gli impianti funiviari sono diventati un capro espiatorio, ma in quelle settimane c'è stato il Carnevale di Venezia e l'Atalanta ha giocato a San Siro... ".