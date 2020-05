Meloni: “Mozione di sfiducia per Bonafede da tutto il centrodestra”

Giorgia Meloni ha reso noto che tutto il centrodestra compatto ha depositato in Senato una mozione di sfiducia per il ministro Alfonso Bonafede. La leader di Fratelli d’Italia ha inoltre sottolineato che “l'Italia non può permettersi di tenere in carica un ministro che con le sue scelte scellerate ha consentito la scarcerazione di mafiosi, boss compresi, vanificando il lavoro di migliaia di servitori dello Stato e umiliando le famiglie delle vittime della mafia".

La Meloni spera in un sussulto di dignità del Parlamento

La Meloni si è poi augurata che il Parlamento abbia sull’argomento un sussulto di dignità. Insomma, si capisce che tutto il centrodestra è compatto nella decisione contro il ministro della Giustizia in seguito alle polemiche sui domiciliari ai mafiosi e lo scontro tra Bonafede e il pubblico ministero Di Matteo. Matteo Salvini ha spiegato durante il suo intervento a “L’Aria che tira” su La7, che la richiesta è arrivata da più fronti: dagli avvocati alle vittime di mafia, portando a fare la scelta della mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli che reca le firme di tutto il centrodestra. Il leader del Carroccio ha aggiunto che “il ministro ha mostrato evidente incapacità e inadeguatezza in un settore così delicato, come quello delle carceri”.

Ha inoltre ricordato che 400 tra mafiosi, assassini e delinquenti sono usciti dalle carceri. Concludendo, Salvini ha detto: “Non entriamo poi nel merito, da garantista, delle dichiarazioni del giudice Di Matteo che hanno sollevato ombre preoccupanti sulle nomine da parte del ministro Bonafede, su quello che è accaduto, su pressioni o su omissioni, io non so se abbia ragione il giudice Di Matteo o se abbia ragione il ministro Bonafede, entrambi non possono aver ragione. Se ha torto un magistrato è grave. Se ha torto il ministro, è doppiamente grave".

L'appello a Italia Viva