Le rivelazioni choc sulla caserma: ​"Maniaci, lì fanno sesso animale"

Sono emersi nuovi dettagli nel caso della caserma dei Carabinieri di Piacenza, posta sotto sequestro e ormai ribattezzata "caserma degli orrori". L'ultima in ordine di tempo a rilasciare la sua testimonianza pubblica è una trans, Francesca, che in un'intervista a Radio Capital ha raccontato la sua esperienza, con particolari agghiaccianti e nuove rivelazioni che potrebbero dar vita a un nuovo filone investigativo.

Se non lavoravo per lui faceva in modo di incularmi, di mandarmi in Brasile

Maniaci del sesso, perché loro sono maiali era sesso a go-go, droga a go-go

Era un puttanaio, almeno quattro volte abbiamo fatto feste con sesso e droga

Stando alla sua ricostruzione dei fatti, il deus ex machina dei festini sarebbe il maresciallo Orlando , ora agli arresti, che avrebbe preteso la collaborazione della trans mediante ricatto: "". Ammette che nessuno le abbia mai chiesto di vendere droga ma ha dichiarato di essere stata picchiata nell'ambito di aggressioni sessuali di quelli che lei definisce "".Francesca a Radio Capital non usa mezze misure per descrivere l'atmosfera da lei percepita all'interno della caserma: "".

Sono tutti gay perché succhiano cazzi. Scopa fica, scopa culo, succhia cazzo, vuol dire che sono gay, però io ho usato sempre il mio guanto con loro, perché lo sapevo che questa bomba esplodeva, io sono andata in caserma 3 o 4 volte

Uno di loro veniva a casa mia e una volta sono andata a sporgere denuncia. Sono fatti che sono successi da tanto tempo a Piacenza, non solo con la caserma dei Carabinieri, ma anche la Questura

Pare che i carabinieri le chiedessero di fare sesso senza protezione, cosa che lei si sarebbe sempre rifiutata di fare essendo sieropositiva: "". Nella sua lunga intervista radiofonica, Francesca fa una rivelazione inedita sui possibili coinvolgimenti in questa turpe vicenda, che potrebbe allargare il campo delle indagini. Ai microfoni di Radio Capital, infatti, rivela che anche la Polizia di Stato sapeva, perché "".