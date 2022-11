"Rudy Guede dev'essere espulso dall'Italia". L'accusa del legale di Sollecito

Rudy Guede " deve essere espulso " dall'Italia. A dirlo è uno dei legali di Raffaele Sollecito, l'avvocato Luca Maori, intervenuto nel corso del programma televisivo "Crimini e Criminologia" in onda domenica 7 novembre sulle frequenze di Radio Cusano Tv. " Come vengono giustamente espulsi tunisini, nordafricani e altri soggetti non comunitari che spacciano la droga e poi vengono condannati a due-tre anni di carcere - ha detto il penalista -, non deve essere espulso un soggetto che è stato condannato per omicidio volontario aggravato? Lo prevede la legge ".

A novembre del 2021, Rudy Guede è tornato in libertà dopo aver scontato 16 anni di carcere per l'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia la notte del 1°novembre 2007. Il 34enne, che di recente ha pubblicato anche una biografia - "Il beneficio del dubbio. La mia storia", è il titolo del libro - ha potuto beneficiare dello sconto di pena per buona condotta, previsto dall'ordinamento italiano, riuscendo così ad anticipare la scarcerazione di qualche settimana rispetto alla scadenza naturale del termine. Negli ultimi anni di detenzione presso la "Casa Circondariale Mammagialla" di Viterbo era stato affidato ai servizi sociali: di giorno serviva alla mensa della Caritas, di pomeriggio lavorava al Centro Studi Criminologici. Tale circostanza gli ha consentito di usufruire del permesso di soggiorno temporaneo in mancanza di quello permanente. " Un soggetto del genere non può avere un permesso di soggiorno e Rudy Guede non ha un permesso di soggiorno perché è cittadino ivoriano . - ha chiarito l'avvocato Luca Maori - Ha avuto un permesso di soggiorno temporaneo nel momento in cui è stato messo in affidamento. Il questore di Viterbo gli ha dato la possibilità di poter svolgere attività di recupero. Quindi avendo finito di scontare la pena, il permesso scade naturalmente e deve essere espulso. Il questore lo deve fare. Se il questore non lo espelle commette un reato ".

