SperanzAttak, i virologi impazziti e la Lega: quindi, oggi...

- le agenzie rilanciano una dietro l’altra due notizie che a vederle vicino uno si mette a ridere o si taglia le vene. Il virologo Galli: “Variante indiana preoccupa parecchio”. Subito sotto, il virologo Maga: “Variante indiana già nota e non ci preoccupa”. Messi così in fila sembrano impazziti. E avete il coraggio di lamentarvi se i politici si smentiscono dopo un quarto d’ora?

- i genitori della presunta vittima di stupro rispondono alle varie interviste rilasciate dagli amichetti di Ciro Grillo accusati di quelle robe lì. Vista l'esposizione mediatica credo alla fine si deciderà di incardinare il processo a Forum

- scusate: ma davvero pensate che la posizione degli indagati si aggraverebbe perché, mentre facevano sesso, avrebbero dato “schiaffi sulla schiena e sulle natiche” della ragazza. Ma che siete seri? Cioè se l’hanno davvero stuprata, il problema non saranno i ceffoni, no?

- gli influencer chiedono di costituire un sinacato per tutelare il loro lavoro. Serve pure commentare?

- Conte è pronto a guidare il M5S come Paolo Di Canio a tifare la Roma. Ci sono più grane da risolvere lì dentro che nella sanità calabrese. Può anche darsi che alla fine l’avvocato del popolo torni a fare l’avvocato dei suoi clienti

- meravigliosa storia che arriva da Bologna. Un rider trova nel biglietto di ordinazione di un cliente alcune frasi inneggianti al Duce. E che fa? Essendo il 25 aprile lo distrugge di fronte alla cliente. Risultato: il biglietto non c’è più, e neppure il lavoro dell’antifascistissimo rider. Genio (del male)

- mozione di sfiducia al Senato per il ministro della Salute. Lui si incolla alla sedia e stavolta l'attak la fornisce Salvini. Il leghista prova a tenere insieme capra e cavoli, salvando il soldato Speranza e provando a non perdere terreno con la Meloni. Unico problema: mettendo il piede in due staffe, rischi di “gi a bagià 'l Bambino”. Tradotto: prima o poi ti rompi l’osso del collo

- Speranza in Senato si auto-assolve da ogni peccato, opera e omissione. Per carità, va bene così. Ma svicolare sulle mille mila milioni di domande (lecite) poste in questi mesi è un giochino che - si spera - non potrà durare a lungo. Diciamo che finché c'è Draghi c'è Speranza

- catturati i terroristi rossi coccolati in Francia. Era ora. Ma comunque prima di 18 mesi non finiranno nelle patrie galere. E in 18 mesi, si sa, può succedere di tutto. Intanto l’ex Potere Operazio Oreste Scalzone fa lo sciopero della fame in solidarietà: benissimo, buona dieta.

- Susanna Ceccardi, ex sindaco pasionario leghista, eurodeputato del Carroccio, interviene a Bruxelles in favore di Navalny e contro Mosca che “viola i diritti civili”. Ho riguardato il video 3 volte, giuro. Ma è la stessa Lega che (Salvini dixit) “l’annessione della Crimea è legittima”?