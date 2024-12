Ecco i vini delle feste

Tra le tante cose belle del Natale non la più trascurabile è quella di bere vini che di solito, nel corso dell’anno, non ci si permette. Non solo per ragioni economiche ma anche perché si ha meno tempo e più sensi di colpa. Ecco così il nostro manuale ai vini delle feste, che non comprendono bollicine perché le tratteremo a parte. Etichette celebri, vini semisconosciuti, facili o difficili, costosi o abbordabili, convenzionali o alternativi. Il catalogo è questo.

Bianchi

Cantina Valle Isarco

Kerner Aristos Alto Adige Valle Isarco Doc 2023

Uve Kerner in purezza, vendemmiate a mano a completa maturazione. Giallo paglierino con riflessi verdognolo, aromi delicati nei quali prevale una pesca matura, bocca piena e secca, con un finale sapido. Nel complesso una bevuta elegante e sofisticata, che si sposa ottimamente ad antipasti leggeri, speck e piatti a base di uova e funghi e a portate di pesce o frutti di mare. Prezzo: 19,40 euro

Le Monde

Chardonnay Doc

Una veste grafica ad hoc per questo Chardonnay elegante e potente, dal naso tropicale e dalla bocca sapida e complessa. Un’edizione speciale a tiratura limitata che celebra l’arte, la storia e il legame profondo tra vino e territorio. Ogni bottiglia magnum, accuratamente serigrafata, riproduce l'interno della bottaia di Le Monde o, in alternativa, l’elegante facciata della cantina, simbolo di innovazione e dedizione al mestiere vinicolo. Prezzo su richiesta

Tenuta Ca’ Bolani

Opimio 2020

Un Pinot Bianco che si è aggiudicato il Tre Bicchieri della Guida ai Vini d’Italia - Gambero Rosso. Si tratta di un cru da vigneto unico racchiuso in una piccola estensione integrata nell’ambiente: le vecchie viti, la rapida pigiatura, la fermentazione a bassa temperatura, il paziente affinamento nelle grandi botti sono tutti aspetti che ne esaltano il carattere. Al naso frutta matura, vaniglia, lieve tostatura, in bocca è lungo e largo. Prezzo 25 euro

Santa Venere

Vescovado Guardavalle Igp Calabria Bianco 2023

Storica cantina a conduzione biologica che da oltre quattro secoli è di proprietà della famiglia Scala che punta forte sui vitigni autoctoni calabresi e tra questi il Guardavalle con cui produce questo cru che arriva da una collina della Tenuta Voltagrande a Cirò. Giallo paglierino con riflessi tendenti al verde, al naso esibisce note di mela, frutta esotica, agrumi ed erbe aromatiche e floreali. In bocca è armonioso ed equilibrato e maturo e si presta ad accompagnare crostacei e frutti di mare. Prezzo: 15 euro

Tenuta di Fessina

‘A Puddara Etna Bianco Doc

Un cru di Carricante, rigoroso e di grande temperamento, dedicato al nome con cui vengono designate le stelle che si avvistano dal mare sulla vetta del vulcano in estate. Uve di vigne che risalgono al 1950 dislocate a 980 metri, sul versante sud ovest dell’Etna. Fermenta in grandi botti e riposa sulle fecce fini per quasi un anno, poi in bottiglia per altri dodici mesi. Di colore giallo paglierino con riflessi verdi, ha note di ginestra, grafite, di scorza di cedro e di sale e svisa sul tropicale. In bocca è citrico e tagliente. Un bianco ta tutto pasto o quasi, ideale per abbinamenti anticonvenzionali. Prezzo: 35 euro

St. Jodern Kellerei

Heida Visperterminen 2022

Siamo in Svizzera, nel territorio di Visperterminen, piccolo comune svizzero a 1.378 metri con vista sulle vette alpine. Qui la cooperativa St. Jorden Kellerei coltiva le viti di Heida, la “perla dei vini alpini”, creando questo bianco dal profumo straordinaro di nocciola, miele e frutta esotica. In bocca ha struttura e persistenza. Ottimo come aperitivo ma anche con formaggi d’alpeggio, foie gras d’oca e salmone affumicato. Prezzo: 65 euro

Rosati

Masciarelli

Cerasuolo d’Abrizzo Villa Gemma 2022

Da una delle grandi cantine dell’Abruzzo un Cerasuolo magnifico, da uve Montepulciano in purezza con contatto con le bucce per dodici ore e sosta sulle fecce fini per tre mesi. Il colore è rosa cerasuolo intenso con riflessi violacei, il naso offre sentori di amarena, ciliegia, melagrana, la bocca è vibrante, scattante. Prezzo: 20 euro

Leone De Castris

Five Roses 79° Anniversario 2022

Il padre di tutti i rosati pugliesi e italiani, è un vino ancora incredibilmente contemporaneo. A base Negramaro con qualche piccolo saldo di altre varietà locali, resta a contatto con le bucce per poche ore e il suo colore è un magnifico fiore di pesco. Al naso spicca in particolare la fragolina di bosco mentre la bocca è fresco e morbido e anche persistente. Si abbina alla frisa pugliese, ai risotti, al bollito, a piatti di pesce e carne non troppo salsati. Prezzo: 12 euro

Ro ssi

Cogno

Barolo DOCG Ravera 2020

Il Barolo Docg Ravera 2020 di Cogno nasce dall’omonimo cru di Novello. L’esposizione a sud dei vigneti lo rende un Barolo fine, sapido e complesso. Il vino affina per 24 mesi in botti grandi di rovere di Slavonia e successivamente in bottiglia per altri 6 mesi. Al naso si va dalla rosa canina al tartufo e alla liquirizia, la bocca è piena ed elegante. Perfetto con carni brasate, selvaggina e formaggi stagionati. Prezzo: 75 euro

Luca Ferraris

Ruchè Di Castagnole Monferrato DOCG Vigna Del Parroco

Prende il nome dal piccolo vigneto vicino alla Chiesa di Castagnole Monferrato, piantato da Don Giacomo Cauda, parroco del paese, il primo a credere nelle potenzialità del Ruchè. Nel 2016, Luca Ferraris ha deciso di fare del "Vigna del Parroco" il vino simbolo dell'azienda e del Ruchè nel mondo. Rosso rubino brillante, al naso rose e violette, frutti rossi e un leggero accento balsamico, in bocca ricchezza e struttura. Perfetto per accompagnare piatti a base di tartufo, cacciagione, formaggi stagionati e carni rosse. Prezzo: 18 euro

Tommasi

Ripasso Valpolicella Classico Superiore Doc 30° Anniversario

Rosso rubino intenso e luminoso, è un vino che al naso risulta ricco e intensamente speziato, con note di ciliegia matura in confettura, tabacco e pepe nero. Al palato è elegante e corposo, con tannini morbidi e setosi e una lunga persistenza. Per i tre decenni di successi, il Ripasso si presenta con un’etichetta celebrativa rinnovata e un’esclusiva edizione limitata di 10mila cofanetti Magnum, illustrata dall’artista digitale veronese Andrea Gnesato che si è ispirato alla celebre DeLorean del film "Ritorno al Futuro", vede una Panda come simbolo di un vino capace di attraversare le epoche con un fascino sempre attuale. Prezzo: 39 euro

Loredan Gasparini

Capo Di Stato DOC Montello Venegazzù Superiore 2019

Un vino che deve il suo nome al fatto di essere stato spesso scelto per occasioni ufficiali a Venezia, e nasce da una selezione delle migliori uve dell'azienda, in particolare da quelle della storica vigna "Le 100 Piante" del 1946. Blend di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Malbec, affina, dopo una macerazione di venti giorni sulle bucce, per trenta mesi in botti grandi e barrique, e il legno dona morbidezza ed eleganza senza prevaricare il resto. Grande persistenza e longevità attesa notevole. Prezzo: attorno ai 68 euro

Branchini 1858

Cardinala Sangiovese di Romagna Dop Superiore Riserva 2020

Da una storica cantina di Dozza un Sangiovese prodotto solo nelle annate migliori, armonioso, intenso, avvincente. Al naso frutti rossi, erbe aromatiche e spezie, in bocca complessità e freschezza. Da abbinare a carni rosse alla griglia e arrosti. Prezzo: da 18 euro

Castello del Terriccio

Lupicaia 2018

Un vino straordinario, una bevuta da ricordare per anni. Un Cabernet Sauvignon con piccoli saldi di Petit Verdot che fa affinamento per 22 mesi in barrique d’Allier e poi riposa ancora a lungo in bottiglia. Naso elegante, di frutti rossi, spezie, cacao, tabacco, bocca di sontuosa eleganza. Abbinamenti di alto rango, da carni di pregio a formaggi molto maturi. L’azienda si estende tra Castellina Marittima e Cecina e i suoi vini sono tutti memorabili. Prezzo: 120 euro, 250 nel formato magnum

Caiarossa

Caiarossa 2020

Frutto del primo vigneto della Cantina Caiarossa, un vino rosso che unisce profondità e passione. Il vino è un blend di Cabernet Franc, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Petit Verdot e Grenache, è svolta manualmente per assicurare la massima qualità delle uve e la vinificazione avviene separatamente per ogni varietà, con fermentazioni lente e delicate estrazioni. Il blend finale offre equilibrio ed eleganza. Il formato da 6 litri lo rende ancora più inconfondibile. Prezzo 572 euro

Le Crocine

Cuvée Eva Toscano Rosso Igt 2022

Dedicato all’attrice Eva Green, sorella gemella di Joy, moglie del titolare dell’azienda Niccolò Marzichi Lenzi, è un Cabernet Franc in purezza di grande intensità, con note di frutti rossi, moka e legno di sandalo e una bocca sontuosa e seducente. L’abbinamento battezzato è con una bistecca alla fiorentina, ma vi stupirete scoprendo quanto sta bene con il cioccolato fondente. Prezzo: 50 euro

Tenuta Campo di Sasso

Insoglio del Cinghiale 2022

Prodotto da Tenuta di Biserno, è un vino che vuole racchiudere l’anima selvatica e indomita del cinghiale e quindi della Maremma. Blend di uve Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot, ha colore rosso porpora, il naso mostra note fruttate di ciliegia, tocchi di pepe e macchia mediterranea. In bocca è vibrante e fresco, si sposa con carni anche speziate e con formaggi molto stagionati. Prezzo: 22 euro





Arnaldo Caprai

Montefalco Sagrantino 25 anni 2020

Vino iconico dell’Umbria, fu vinificato per la prima volta nel 1993 per celebrare il 25mo anniversario della cantina. Sagrantino in purezza, affina in barrique per 2 anni e poi in bottiglia per circa 8 mesi. Rosso rubino impenetrabile, si offre con un bouquet scuro di frutta nera, rosa, cacao, chiodi di garofano e cannella e una elegantissima nota balsamica. In bocca mostra tannini vellutati e persistenza. Ideale per esaltare piatti succulenti e ricchi di sapore, come l’arrosto di manzo o un risotto ai funghi porcini. Prezzo: da 60 euro

Cantele

Amativo 2021

Blend tutto pugliese di Negroamaro e Primitivo, è l’etichetta del cuore della famiglia che conduce questa azienda salentina specializzata nel valorizzare i vitigni autoctoni. Fa dodici mesi di barrique e ne esce con un naso di frutti rosse e spezie e una bocca rotonda e muscolosa. Abbinamento importanti. Quest’anno ha avito i Tre Bicchieri della guida dei Vini del Gambero Rosso. Prezzo: 18 euro

Cantine Colosi

Guardiano del Faro

Da una delle aziende più rappresentative dell’enologia di Saline, la più agricola delle isole

Eolie, un grande rosso a base Nerello Mascalese in purezza che esalta la vulcanicità del terreno. Naso di frutti a bacca rossa, vaniglia, spezie, bocca tannico, fresco, ritondo. Prodotto in edizione limitata. Prezzo: 27 euro.